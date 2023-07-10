اسعار البنزين في السعودية يوليو 2023… شركة ارامكو

اسعار البنزين في السعودية يوليو 2023، تعاني الكثير من الدول العربية من ارتفاع اسعار البنزين بسبب الحرب التي اندلعت بين روسيا واوكرانيا والذي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في 24 فبراير الماضي، بعدما أطلق العديد من الهجمات الصاروخية على مدن شرق أوكرانيا.

فيما شهدت أسعار النفط والطاقة خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً بسبب تذبذب اسعار النفط عالمياً، وتداعيات الحرب الوسية ولهذا قد تتأثر اسعار البنزين في المملكة السعودية وغيرها من البلدان العربية التي تسعى لتثبيت أسعار النفط والطاقة لرفع العبء من على كاهل المواطن في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله.

حيث أعلنت شركة ارامكو عن اسعار البنزين في السعودية يوليو 2023، والتي تعلنها عالعادة في يوم 10 من كل شهر ويتم العمل بها في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ويأتي هذا ضمن حزمة القرارات التي أوصت بها الحكومة السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بتثبيت اسعار البنزين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين في السعودية يوليو 2023

سعر بنزين 91 بـ 2.18 ريال سعودي.

سعر بنزين 95 بـ 0.63 ريال.

سعر الديزل 0.63 ريال.

الكيرووسين 0.81 ريال.

غاز البترول المسار 0.9 ريال سعودي.

وأكدت شركة ارامكو السعودية عن تطبيق اسعار البنزين الجديدة شهر يوليو 2023 بعد اصدار الاسعار الجديدة في المملكة والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم الموافق 10 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً، وأكدت الشركة على محطات الوقود الالتزام بالاسعار المعلن عنها وتطبيق الزيدة الجديدة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو الجاري.