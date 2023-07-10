تنسيق الكليات العسكرية 2023-2024 والشروط والاوراق المطلوبة academy.mod.gov.eg

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تنسيق الكليات العسكرية 2023-2024، الذي يسعى عدد كبير من اولياء الأمور الحاق أبنائهم بها كونها تضمن لهم مستقبل متميز ، حيث صرح الفريق اول محمد ذكي الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة بالاكاديمية العسكرية المصرية والتي تضم عدد من الكليات للعام 2023-2024 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تنسيق الكليات العسكرية 2023-2024 .

تنسيق الكليات العسكرية 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الكليات العسكرية 2023، والتي تشمل عدد من الكليات وهي:

الكلية الحربية : والتي تقبل طلاب الثانوية العامة والازهرية والشهادات المعادلة في القسم الأدبي والعلمي، على ألا يزيد سن الطالب عن 21 عام، وأن يكون حاصلاً على 65% في القسم العلمي، وأكثر من 70% للقسم الأدبي.

الكلية البحرية: وهي أيضاً تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوي الازهري بمجموع 65% وأكثر .

الكلية الجوية: وهي تقبل طلاب الثانوية العامة والثانوي الازهري، وما يعادلها بمجموع لا يقل عن 55%.

شروط الالتحاق بالكليات العسكرية

يجب أن أن يكون الطالب مصري الجنسية .

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها نظان الثلاث والخمس سنوات.

يجب أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

أن يجتاز الطالب المتقدم اختبارات الكليات .

الاوراق المطلوبة للتقديم في الكليات العسكرية