يا بختك يا اللى لسه مخلص الثانوي فرصة ملهاش حل .. موعد التسجيل في جامعة جدة 1444 وشروط التقديم ومعدل القبول

يريد الكثير معرفة موعد التسجيل في جامعة جدة 1444، حيث تعد جامعة جدة هو من أهم وأكبر الجامعات المعتمدة في المملكة السعودية، حيث.يقبل عدد كبير من خريجي الثانوية العامة الالتحاق بها، وهذه الجامعة يوجد لديها الكثير من التخصصات التي قد يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بها، وسنعرف تاريخ الالتحاق بجامعة جدة، لمعرفة موعد التسجيل وشروط التقديم ومعدل القبول تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

موعد التسجيل في جامعة جدة 1444

حيث يبدأ التسجيل في جامعة جدة في يوم الرابع والعشرين من يوليو عام 2023 م، بينما أعلنت جامعة جدة عن موعد انتهاء التسجيل والتقديم للجامعة بعد قرابة شهرين من وقت فتح باب التسجيل، حيث سعت جامعة جدة إلى طرح عدد من المتطلبات التي قد يجب أن يستوفيها الراغبون في الالتحاق بهذه الجامعة، حيث جاءت الشروط على النحو التالي.

شروط القبول في جامعة جدة

بعد أن رصدنا لكم موعد التسجيل في جامعة جدة 1444 سوف نرصد لكم شروط القبول، حيث وضعت جامعة جدة مجموعة من المتطلبات التي قد يجب أن يستوفيها المتقدمون للالتحاق بها، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

أولا يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية والأصل، ثم يجب إحضار شهادة البكالوريا.

ثانيا بعد ذلك يجب ألا قد يكون قد طرد من الجامعة من قبل، بينما يعد الطالب الكفيف معفي كليا من اختبار القياس واختبار المعرفة.

ثالثا و قد كان الطالب أكمل تعليمه الثانوي بالخارج، فقد يجب معادلته، ثم يجب إحضار التصريح من قبل صاحب العمل.

رابعا يجب أن يجتاز اختبارات الكفاءة والنجاح في المجال العلمي، بالنسبة للفرع الأدبي، فقد يجب إجراء اختبار القدرات.

خامسا يجب أن ألا يكون مسجلاً في أي جامعة أخر.

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معدل القبول بجامعة جدة

هذا وقد حددت جامعة جدة المملكة ية السعودية عن معدلات القبول، والتي قد تعد من خلالها يتم تحديد ما إذا قد كان الطالب سيتمكن من الالتحاق بالجامعة أم لا، وما يليها سوف نقدمها لكم، حيث تختلف معدلات القبول لتخصصات العلوم عن تخصصات الأدب بجامعة جدة، وسوف نتعرف عليها أدناه:

أولا نسبة الثانوية العامة يجب أن يكون الطالب قد حصل على معدل يبلغ نحو 40٪ في امتحان الثانوية العامة.

ثانيا يجب أن تكون درجة اختبار القدرات الطالب قد حصل على معدل يصل نحو 40٪ في اختبار القدرات.

ثالثا نتائج اختبار الأداء قد يجب أن يكون الطالب قد حصل على نحو 20٪ في اختبارات الأداء.

معدل القبول في التخصصات الأدبية

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة موعد التسجيل في جامعة جدة 1444 سوف نرصد لكم معدل القبول في التخصصات الأدبية، حيث سبق أن ذكرنا القبول في التخصصات العلمية بجامعة جدة، وفيما يلي سنكتشف معدلات القبول للتخصصات الأدبية: