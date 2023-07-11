Rêßültß✓نتائج الثالث دهوك الدور الأول ٢٠٢٣ pdf|| رابط نتائج ثالث متوسط 2023 بالرقم الامتحاني

تصدر عنوان نتائج الثالث دهوك الدور الأول 2023 محركات البحث الرئيسية من قبل الطلاب والطالبات بالدولة العراقية وذلك من أجل التعرف على النتائج، وحسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية العراقية فإن اعتماد النتائج سوف يتم في خلال الساعات القليلة المقبلة في مؤتمر رسمي من قبل الوزارة يتم فيه الإعلان عن اعتماد النتيجة واسماء الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى.

نتائج الثالث دهوك الدور الأول 2023

أعلن رئيس لجنة التربية النيابية محمود القيسي، أن نتيجة الصف الثالث المتوسط سوف تعلن خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير لها بعد أن تم إنجاز أكثر من 90% من الأعمال المتعلقة بالتصحيح والمراجعة، وسوف يتم إعلان نتائج الثالث دهوك وكافة المحافظات العراقية من خلال موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

الاستعلام عن النتائج يتم بصورة إلكترونية وذلك من خلال العمل على إتباع هذه الخطوات:

افتح المتصفح وابحث عن الموقع الرسمي للوزارة أو قم بالنقر على الرابط الإلكتروني.

استعرض القائمة المنسدلة من خلال الجزء العلوي من الصفحة واضغط على كلمة نتائج الثالث المتوسط 2023 من بين الخيارات المتاحة.

حدد السنة الدراسية 2023 ثم ادخل الاسم والرقم الامتحاني بصورة صحيحة.

انقر على زر ” بحث” وذلك حتى يتم عرض النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية.

موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث المتوسط العراق

موقع نتائجنا هو الموقع الذي تم إطلاقه من قبل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات للإعلان عن النتائج، وذلك عبر الضغط على الرابط الإلكتروني ومن ثم الضغط على استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط.

انقر على الدور الأول ثم المحافظة التابع لها واضغط على زر تحميل النتائج والاحتفاظ بها، يتم البحث عن الاسم والرقم الامتحاني والحصول على النتيجة.