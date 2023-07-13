رابط وخطوات تقديم التمريض العسكري للشهادة الإعدادية العام الدراسي 2024/2023 | رابط تنسيق التمريض العسكري

شروط تقديم التمريض العسكري 2023/2024 وما هي المؤشرات العامة للتنسيق، يعد التمريض العسكري من بين أهم القطاعات الطبية التابعة إلى القوات المسلحة المصرية والتي يحرص الكثيرين من الطلاب على الالتحاق بها لاسيما لما تقدمه من مميزات عديدة، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة للمرضين في القطاع الصحي بصورة عامة وسوف نخبرك حول كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم من خلال هذا المقال.

شروط تقديم التمريض العسكري

هناك شروط بسيطة للغاية تم تحديدها من أجل الالتحاق بالتمريض العسكري ومن بينها:

يشترط أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية.

ألا يتجاوز العمر عن 18 عام.

ألا يكون المتقدم متزوج سواء للطلاب أو الطالبات.

أن يكون حسن السير والسلوك.

اجتياز كافة الفحوصات الطبية والبدنية التي يتم إجراءها.

تحقيق التنسيق المطلوب بناءًا على معدلات النجاح، وجاءت المؤشرات الأولية للتنسيق هذا العام مختلف على حسب المدارس وذلك ما بين 220 إلى 252 درجة أي قريب من تنسيق العام الماضي.

المستندات المطلوبة للتقديم

هناك مجموعة من المستندات الهامة الواجب على الطالب إحضارها من أجل التقديم للتمريض العسكري ومن بينها:

صورة من بطاقة ولي الأمر ويجب أن تكون سارية المفعول.

ثلاث نسخ من شهادة ميلاد المتقدم حديثة.

ثلاث نسخ من بيان نجاح الطالب بالمرحلة الإعدادية مع تقديم الأصل للمراجعة.

6 طوابع مهن طبية ودفع رسوم 5.

3 دوسيه بلاستيك لحفظ المستندات.

8 صور شخصية للطالب مقاس 4*6.

تقديم التمريض العسكري

يتم التقديم بصورة إلكترونية فقط وتم فتح باب التقديم بدءًا من يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 ويستمر التقديم حتى يوم 19 يوليو 2023، من خلال الرابط الإلكتروني على حسب ما تم التنويه عنه وأن لن يتم قبول الطلبات التي تقدم باليد نهائيًا، وذلك على حسب ما تم التنويه عنه من قبل الهيئة العامة للمستشفيات.