“استعلم الآن” نتيجة الثالث متوسط العراق بغداد ونينوى وجميع المحافظات العراقية 2023

نتائج ثالث متوسط 2023 دور اول دفعت الكثير من المواطنين، وأولياء الأمور، والطلاب في متابعة مستمرة، وترقب لمواقع الإعلان عن النتيجة مثل موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية من خلال المصادر الرسمية عن اقتراب موعد نتيجة الصف الثالث متوسط 2023، فمن خلال أيام سوف يتم إعلان النتيجة بعد أن ينتهي فريق العمل من فرز الأوراق الإمتحانية، والانتهاء من مراجعة الدرجات، كما صرحت وزارة التعليم العراقية بأن معدلات نجاح الطلاب هذا العام مرتفع جدًا مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعتبر من المؤشرات الجيدة.

نتيجة الثالث متوسط العراق بغداد ونينوى

مصادر رسمية لوزارة التربية العراقية أعلنت قرب الانتهاء من رصد درجات نتائج الثالث متوسط، وإعلان النتائج دور أول عن طريق موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية، حيث إن الإعلان سوف يشمل كل محافظة بمفردها، لأن نتائج امتحانات الثالث متوسط لا تعتبر من النتائج المركزية، وإنما سوف يتم الإعلان عن المحافظات بمفردها، واقتراب موعد إعلان النتيجة بعد الانتهاء من رصد الدرجات، والتصحيح، ومراجعة النتائج، وإدراجها في قوائم وزارة التعليم العراقية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول

يمكنكم أن تستعلم عن نتائج الثالث متوسط دور أول لعام 2023 لجميع المحافظات العراقية بعد اعتماد النتيجة من وزارة التربية العراقية من خلال هذه الخطوات:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية من هنا.

اختار نتائج الامتحانات.

حدد المحافظة التابع لها.

اكتب الرقم الامتحاني الذي يخص الطالب.

اضغط استعلامًا خلال دقائق معدودة.

سوف تجد أمامك النتيجة بالتفصيل.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 عبر موقع نتائجنا

يمكنك أن تستعلم عن نتائج الثالث متوسط دور أول من خلال موقع نتائجنا عن طريق هذه الخطوات: