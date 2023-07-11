كلية الملك خالد العسكرية.. اعرف الشروط والخطوات بكل تفاصيل..خبر مفرح لجميع الطلاب

هذه وقد كشفت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن موعد وشروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية في السعودية، حيث تعد هي من أفضل الكليات العسكرية الموجودة في السعودية والتي يرغب الكثير في الانضمام إليها، حيث، أوضحت وزارة الحرس الوطني عن شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية بالنسبة للطلاب أهمها يجب أن يكون من أب وأم سعوديين بجانب الحصول علي شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن نحو 80 % وأن قد يكون عمر المتقدم لـ كلية الملك خالد العسكرية يتراوح بين نحو 17 سنة لـ 22 سنة، لمعرفة باقي التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

كلية الملك خالد العسكرية

هذه وقد يمكنك بكل سهولة التقديم في كلية الملك خالد العسكرية ولكن يوجد بعض الشروط حيث جاء على النحو التالي.

أولا يجب أن قد يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة لعام 1444 ه – 2022 م بجانب النجاح في اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 60 % مع النجاح في المقابل الشخصية.

ثانيا ويجب أيضا التفوق في اختبارات اللياقة البدنية و الامتحانات التحريرية بنجاح، بينما يشترط أيضا التقديم في الكلية على الطلاب التناسب بين الوزن والطول حيث يجب أن يكون طول الطالب عن 165 سم والوزن يجب أن يكون 52 كجم) كحد أدنى و(188 سم/95 كجم) كحد أقصى.

ثالثا يجب أن يتم تقديم في الكلية عبر منصة أبشر الإلكترونية، لان هي التابع للمملكة العربية السعودية ولا يمكن للطالب المتزوج من أجنبية أو لديه سجل جنائي غير سليم التقديم في كلية الملك خالد.

إقرأ أيضاً: موعد التسجيل في جامعة جدة 1444

موعد التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

هذه وقد وسوف يكون يوم الأربعاء الموافق 2023/07/12 استقبال ملفات تقديم كلية الملك خالد العسكرية على أن قد ينتهي يوم الأحد الموافق يوم 2023/07/16 بالنسبة لخريجي الثانوية العامة، بينما يمكن للطلاب تقديم في الكلية العسكرية عبر الموقع الرسمي لها عبر الأنترنت من خلال الرابط التالي https://www.kkmar.gov.sa، حيث يمكن للطلاب متابعة حالتهم من حيث القبول أو الرفض في الكلية من خلال الرابط السابق.

إقرأ أيضاً: موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

متى أنشئت كلية الملك خالد العسكرية

هذه وقد تعد كلية الملك خالد والتي قد تم إنشاؤها عام 1982، حيث تمهيد قوي للضباط من حيث العلم والخبرات العسكرية قبل الإلتحاق بجيش المملكة العربية السعودية.