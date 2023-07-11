هتضمن شغل ثابت من دلوقتي!! اعرف تنسيق مدرسة الإنتاج الحربي 2023 لطلاب الاعدادية بأقل الدرجات

الكثير من الطلاب والطالبات بعد النجاح في المرحلة الإعدادية يتساءلون في الوقت الحالي عن تنسيق مدرسة الإنتاج الحربي 2023، والتي هي واحدة من أبرز المدارس الذي يرغب الكثيرون في الدراسة بها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم الحد الأدنى للقبول في هذه المدرسة وموعد التقديم، فضلًا تابعونا.

تنسيق مدرسة الإنتاج الحربي 2023

مدرسة الإنتاج الحربي واحدة من المدراس التي يرغب الكثيرون في دخولها، حيث يوجد في الجمهورية كلها مدرستين فقط، الأولى هي مدينة حلوان، بينما المدرسة الثانية في دارس السلام، وتُعتبر المدرسة بديل مناسب للثانوية العامة من أجل أن يستكمل الطالب تعليمه، خصوصًا أن المدرسة تقوم بتقديم فرص للعمل في مصانع كثيرة للطلال المتفوقين، بل وطوال فترة الدراسة تقوم بتدريب الطلاب للحصول على فرص مناسبة بسوق العمل، ومن المتوقع أن يكون تنسيق مدرسة الإنتاج الحربي هذا العام كالتالي:

في مدرسة حلوان متوقع أن يكون التنسيق من 250 درجة تقريبًا.

داخل مدرسة دار السلام متوقع أن يكون تنسيقها من 230 درجة تقريبًا.

موعد التقديم على مدرسة الإنتاج الحربي 2023

وضحنا لكم تنسيق مدرسة الإنتاج الحربي 2023 المتوقع في المدرستين في حلوان ودار السلام، وبالنسبة لموعد التقديم فقد فُتح باب التقديم بالفعل على جميع المدارس سواء للثانوية العامة أو مدارس الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات، حيث التسجيل متاح على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على شبكة الإنترنت

https://tansiksec.emis.gov.eg/ – /auth/login، ويتم التسجيل في دقائق من قبل الطلاب إلكترونيًا مستخدمًا شهادة نجاحه في المرحلة الإعدادية فقط.