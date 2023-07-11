لو جايب 50% هتدخلها!! تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2023 للبنين والبنات

بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في غالبية محافظات الجمهورية، تبدأ عملية التقديم إلى المرحلة الثانوية، سواء العامة أو الفنية، ويبدأ الطلاب بالبحث عن بدائل للثانوية العامة، والتي كان من بينها مدرسة التصنيع، وبالفعل يتساءل أولياء الأمور عن تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2023، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أبرز المعلومات عن هذه المدرسة وتنسيق القبول بها، فضلًا تابعونا.

تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2023

يتساءل الطلبة والطالبات عن التنسيق الخاص بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع ومن أي درجات تقبل، والجدير بالذكر أن في هذه المدرسة يوجد قسمين، حيث يوجد قسم إلكترونية وقسم صناعات ميكانيكية، وذلك للبنين فقط، ويأتي التنسيق للعام الحالي 2023 على النحو التالي:

تنسيق المدرسة قسم إلكترونيات للبنين من 250 درجة.

تنسيق المدرسة قسم صناعات ميكانيكية من حوالي 240 درجة.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2023

وضحنا لكم تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2023، وبالنسبة للدراسة في هذه المدرسة فتمد إلى حوالي 11 شهر في العام فقط، حيث على مدار الأسبوع يكون يومان فقط نظري، بينما حوالي ثلاث أيام عملي، وتتميز هذه المدرسة بعدد من المزايا والتي تأتي على النحو التالي: