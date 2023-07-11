اعرف من هنـــا .. تنسيق المعاهد والكليات الفنية 2023 نظام ال3 سنين والخمس سنوات

يبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية والتي تم اعتمادها بنسبة نجاح 64.47 % بانخفاض حوالي 2% عن العام الماضي للدبلومات نظام الثالث سنوات.

تنسيق المعاهد والكليات الفنية

بعد اعتماد وزير التعليم والتعليم الفني رضا حجازي لنتيجة الدبلومات الفنية والتي جاءت نسبتها أقل من العام الماضي يتوقع الكثيرين انخفاض تنسيق العام الحالي بنسبة 2.39 % على الرغم أن عدد الطلاب الذين نجحوا في الدبلومات الفنية هذا العام حوالي 202946 طالب من أصل 304582 طالب وطالبة.

تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 3 سنوات

من المتوقع أن تهبط نسبة تنسيق الدبلومات الفنية بحوال 5.% إلى 1% حيث يمكن لطلاب الدبلوم التجاري الالتحاق بكليات التجارة نظام انتساب او انتظام لكن بشرط حصول الطالب على 60% على الأقل، كما يمكن لهم الالتحاق بالمعاهد الفنية التجارية التابعة للجامعات المصرية وقد جاء تنسيق كليات التجارة العام الماضي كما يلي: