أفضل المدراس البديلة للثانوية!! تعرف على تنسيق مدرسة البترول 2023 والشروط المطلوبة والمصاريف السنوية

يبحث أغلب الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية على تنسيق مدرسة البترول 2023، حيث تعتبر مدارس البترول من أفضل البدائل للثانوية العامة، حيث تتسم بالكثير من المميزات مثل ضمانها فرص عمل للطلاب الذين انتهوا من الدراسة بها، فضلاً عن تأمين التحاق الطلاب الخريجين منها للدخول إلى بعض الكليات إذا رغبوا بذلك، حيث تعتبر الوظائف التابعة لمجال البترول محل اهتمام للكثير من المواطنين نظرًا لاستماعهم بأنها تمنح لموظفيها مرتب عالٍ عند المقارنة بباقي الوظائف، لذا فخلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بها.

تنسيق مدرسة البترول 2023

وضحت وزارة التعليم التابعة للحكومة المصرية تنسيق مدرسة البترول 2023 وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، حيث تتواجد مثل هذه المدارس في عدد من المحافظات ولكنها تختلف بناءً على المصاريف وبناءً على الأقسام التي توفرها للطلاب، فمنها فرع بمحافظة القاهرة ومنها فرع بمحافظة الجيزة ومنها فرع بمحافظة الإسكندرية وبالإسماعيلية وبمطروح وببورسعيد أيضًا، ففي القاهرة جاء معدل القبول بمدارس البترول بقسم البترول بواقع 240 درجة، بينما تنسيق قسم الفني جاء بمعدل قبول 200 درجة، أما تنسيق قسم السيارات بدء بدرجة قبول 180 درجة، بينما تنسيق التبريد والتكييف جاء بمعدل قبول 160 درجة، وأخيرًا تنسيق قسم الكمبيوتر بدء بمجموع 150 درجة.

شروط القبول بمدارس البترول

وبعد التعرف على تنسيق مدرسة البترول 2023، فلقد ذكرت الوزارة بشروط القبول بمدارس البترول 2023 والتي جاءت على النحو التالي: