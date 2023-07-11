بـ 200 درجة بس.. تعرف الآن على تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لعام 2023

من ضمن التنسيقات الرائج البحث عنها خلال الفترة الحالية؛ تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية 2023، والتي يتوجه إليها الطلاب بعد الشهادة الإعدادية لتعلم حرف جديدة ومفيدة مما سيتيح لهم في أقرب وقت الحصول على فرص عمل مناسبة بعد الانتهاء من الدراسة بها في الشركات أو المصانع والمتاجر، فهناك الكثيرون من أولياء الأمور الذين يميلون لمثل هذه المدارس العملية بعيدًا عن ضغوطات مرحلة الثانوية العامة التي أصبحت شاقة للبعض.

تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية 2023 بعد كثرة بحث الطلاب وأولياء الأمور عنها خلال الوقت الراهن، وإليكم نتيجة التنسيق كما تم التصريح بها:

بالنسبة لمدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا فلن تقبل بمجموع أقل من 220 درجة.

نسبة القبول بمدرسة إيجيبت جولد حد أدنى 260 درجة.

تنسيق مدرسة we جاء بحد أدنى 240 درجة.

القبول بمدرسة السويدي للتكنولوجيا جاء بحد أدنى 230 درجة.

نسبة القبول بمدرسة HST للتكنولوجيا جاء بمعدل 85.71%.

تنسيق مدرسة الفنون جاء بحد أدنى 190 درجة.

درجة القبول في مدرسة غبور للتكنولوجيا جاء بحد أدنى 220 درجة.

تنسيق مدرسة فريش الدولية جاء بحد أدنى 220 درجة.

درجة القبول بمدرسة فتح الله للتكنولوجيا جاء بحد أدنى 220 درجة.

تنسيق مدرسة أي تك 2023

وبعد التعرف على تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية 2023، فنود التنويه بأنه من ضمن أهم المدارس التابعة للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة أي تك، حيث تم تحديد درجة القبول فيها بحد أدنى 250 درجة، ولمن لا يعرف الأمر فهذه المدارس متخصصة بتعليم الطلاب كافة التفاصيل المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات، كما أن فرص عمل متاحة بهذا المجال كونها لغة العصر.