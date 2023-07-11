“هنُا” تنسيق مدرسة مطروح الثانوية الميكانيكية بنين 2023 وخطوات التقديم والشروط المطلوبة

بحث متواصل من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بعد الانتهاء من مرحلة الإعدادية عن المدارس المتاحة للطلاب بعد الصف الثالث الإعدادي، خصوصًا أن عدد كبير من أولياء الأمور لا يرغب في دراسة أولادهم في مدارس التعليم الثانوي العام أو الفني التجاري أو الصناعي أو الزراعي، ومن ضمن الخيارات التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم على الشبكة هي مدرسة مطروح الثانوية، وبالفعل وجدنا الكثيرون يتساءلون عن تنسيق مدرسة مطروح الثانوية الميكانيكية بنين، فدعونا نوضح لكم التنسيق التي أعلنت عنه المدرسة لهذا العام، فضلًا تابعونا.

تنسيق مدرسة مطروح الثانوية الميكانيكية بنين 2023

قامت مديرية التربية والتعليم داخل محافظة مطروح بالإعلان عن تنسيق مدرسة مطروح الثانوية الميكانيكية بنين وتجديدًا قسم البترول، حيث الحد الأدنى للقبول هو 200 درجة وذلك لكل الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الإعدادية للعام الحالي 2022-2023، وللعلم أن عملية التقديم بدئت من أول اليوم ومستمرة حتى يوم الثلاثين من شهر يوليو لعام 2023، حيث عملية التقديم متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت، وذلك لأن التسجيل إلكتروني لجميع الطلاب.https://tansiksec.emis.gov.eg/ – /auth/login

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مدرسة مطروح الثانوية 2023

وضحنا لكم تنسيق مدرسة مطروح الثانوية الميكانيكية بنين 2023 التي حددته مديرية التربية والتعليم في مطروح، وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم فهي على النحو التالي: