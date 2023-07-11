ولا الحوجة للثانوية العامة .. تنسيق مدرسة مياة الشرب والصرف الصحي بــ 200 درجة بس 2023

خيار من ضمن خيارات الطلاب والطالبات بعد المرحلة الإعدادية هي مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، ولذا مع انطلاق مارثوان التقديم نجد عدد كبير من الطلاب من أنهوا المرحلة الإعدادية يتساءلون عن تنسيق مدرسة مياة الشرب والصرف الصحي وكيف يمكن التقديم في هذه المدرسة وما أبرز المعلومات عنها، فضلًا تابعونا.

تنسيق مدرسة مياة الشرب والصرف الصحي

تُعتبر مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي الموجودة في أربع مناطق في جمهورية مصر العربية حيث في البحيرة والمنوفية والقليوبية وبني سويف، وتقوم كل محافظة بتحديد الاحتياج في محطات الصرف الصحي والشركة وعلى أساسه تقوم بتحديد نسبة التنسيق، لذا يختلف التنسيق من محافظة إلى محافظة أخرى، وللعلم أنه يتم المفاضلة بين أعلى الطلاب المتقدمين من حيث المجموع، بل ومن يجتاز الاختبارات وكل المقابلات الشخصية التي تُحددها المدرسة يتم قبول الطالب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

وضحنا لكم أن تنسيق مدرسة مياة الشرب والصرف الصحي يختلف من مدرسة إلى مدرسة أخرى حسب المحافظة نفسها، وبالنسبة للتقديم على هذه المدرسة فينبغي على الطالب تقديم عدد من الأوراق للقبول، وتأتي المستندات المطلوبة على النحو التالي: