“هتقبل فيها لو مجموعك 70%” .. تنسيق المدرسة الفنية للنقل النهري 2023 بمصاريف سنوية تبدأ من 250ج
تُعتبر مدرسة النقل النهري داخل مصر القديمة واحدة من أشهر المدارس المتاحة للطلاب بعد المرحلة الإعدادية، ولذا الكثيرون يبحثون في الوقت الحالي عن تنسيق المدرسة الفنية للنقل النهري 2023، وذلك من أجل التعرف على تنسيق القبول في هذه المدرسة وما هي الأوراق المطلوبة للتقديم، فدعونا نوضح لكم تفاصيل القبول بهذه المدرسة، فضلًا تابعونا.
تنسيق المدرسة الفنية للنقل النهري 2023
تُعتبر مدرسة النقل النهري واحدة من المدارس التابعة للمعهد الإقليمي للنقل النهري والتي هي تابعة لوزارة النقل وهيئة النقل النهري، حيث تم إنشاء تلك المدرسة لتطوير الملاحة النهرية في جمهورية مصر العربية، وتنسيق هذه المدرسة لم يُعلن بعد بشكل رسمي ولكن متوقع أن يكون من 240 على 260 درجة، وربما أقل، فسيتم الإعلان بشكل رسمي عن تنسيق القبول في هذه المدرسة
المدرسة الفنية للنقل النهري 2023
وضحنا لكم تنسيق المدرسة الفنية للنقل النهري 2023، وبالنسبة للمدرسة فتأتي أبرز المعلومات عنها على النحو التالي:
- مدة الدراسة داخل المدرسة حوالي خمس سنوات.
- مقر المدرسة بداخل المعهد الإقليمي للنقل النهري، حيث تقع المدرسة بطريق الكورنيش في المعادي بخلف المتحف الجيولوجي.
- تابعة لإدارة مصر القديمة لمديرية التربية والتعليم داخل القاهرة.
- يتم قبول الأشخاص من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وذلك وفق التنسيق التي أعلنت عنه وزارة التعليم والتعليم الفني.
- يتم منح الخريجين شهادة الدبلوم الخاص بنظام الخمس سنوات، ومدون داخل الشهادة التخصص.
- يتم تدريب الطلبة والطالبات على أحدث الأجهزة بمجال النقل النهري، والتي تُحاكي الحقيقة بشكل كبير.