كشوف PDF .. نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر موقع وزاة التربية العراقية جميع المحافظات results.mlazemna وزارة التربية العراقية أعلنت عن بدء العد التنازلي لقرب موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023. ينتظر الطلاب والطالبات في جمهورية العراق بقلق وترقب ظهور النتائج، وذلك في نفس الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن الانتهاء من مراجعة وتصحيح الامتحانات وفقًا للنموذج الذي تم تسليمه للمشرفين التعليميين المتخصصين للقيام بعملية التصحيح بدقة وشفافية. بعد ذلك، ستقوم اللجان المتخصصة بتحديد الدرجات وتسجيلها، وسيتم ظهور النتائج عبر عبر موقع وزاة التربية العراقية وتنزيل كشوف PDF لعرض نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر موقع وزاة التربية العراقية جميع المحافظات results.mlazemna

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

يتوقع الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في مختلف محافظات العراق الحصول على إعلان رسمي من وزارة التربية والتعليم العراقية حول ننتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول. أعلنت الوزارة أيضًا أن العديد من المديريات التعليمية قد أنهت عملية تصحيح الامتحانات وتقييم الدرجات. يُمكن الحصول على النتائج عن طريق الإعلان الإلكتروني في خطوات بسيطة.

يتفضل الطالب أو ولي الأمر بالولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا.

ثم يتم وضع الرمز المرئي الذي سيرتاد على الشاشة أمام المستخدم في الموضع المناسب.

ثم يتم إدراج اسم الطالب رباعي.

بالعربية إدراج الرقم الفريد المرتبط بالطالب هو الخطوة التالية، مع التأكيد على صحة الرقم المدخل.

بعد ذلك يتم تحديد العام الدراسي.

ثم النقر على خيار عرض النتيجة.

سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة للمستخدم.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 موقع نتائجنا

يقوم الطالب بتسجيل الدخول بشكل مباشر إلى موقع نتائجنا وبعد ذلك يقوم بتحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها، ثم إدخال الرقم الامتحاني الخاص به، وبعد ذلك تسجيل كافة البيانات اللازمة، يتم تحديد النتيجة المراد الاستعلام عنها والعام الدراسي كذلك وعلى هذا سوف تظهر النتيجة للمستخدم.