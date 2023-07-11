درجات القبول تبدأ من 210!! تنسيق مدرسة الطباعة الصناعية 2023 وأهم التخصصات المتاحة

يبحث الطلاب في هذا الوقت عن تنسيق مدرسة الطباعة الصناعية 2023، حيث تندرج هذه المدارس إلى المدارس الثانوية الصناعية، والتي يعتبرها الكثير من أولياء الأمور بديل من أفضل البدائل لمدارس الثانوية العامة، والتي تتضمن الكثير من العيوب مثل كثرة المناهج الدراسية والضغط والتوتر والقلق وغيرها، حيث تعتبر الطباعة من أفضل المجالات كما أنها سهلة، وهذه المدارس ليست منتشرة كثيرةً بل تتواجد في عدد من المحافظات المصرية.

تنسيق مدرسة الطباعة الصناعية 2023

وضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درجة تنسيق مدرسة الطباعة الصناعية 2023، ذلك بعد كثرة البحث عنها من قبل الكثير من الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية سواء على المواقع البحثية أو على أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل الفيس بوك وتويتر وأنستجرام، حيث نوهت الوزارة بأن معدل القبول لمدارس الطباعة الصناعية في إمبابة كحد أدنى 230 درجة، بينما الحد الأدنى للقبول بمدارس طباعة الهرم فيكون 225 درجة، وقد تم اعتماد هذا التنسيق من قبل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الصناعية

وبعد التعرف على تنسيق مدرسة الطباعة الصناعية 2023، فلقد أعلنت وزارة التعليم عن تنسيق القبول ببعض المدارس الثانوية الصناعية والتي من ضمنها التالي: