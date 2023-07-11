من هنــا!! تنسيق مدرسة we للاتصالات للطلاب ما بعد الإعدادية 2023 الشروط والمصاريف والاوراق المطلوبة للتقديم

تعد مدرسة وي للاتصالات من أفضل المدارس التكنولوجية التي انتشرت مؤخرا ويرغب الطلاب وأولياء الأمور في التسجيل في بدلا من الثانوية العامة حيث تعد من المدارس التي تضمن فرص عمل للطالب وتعد من مدارس التعليم والتدريب للتأهيل للعمل ويتساءل الكثيرين منهم عن تنسيق مدرسة we للاتصالات الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية وكذلك الشروط الأساسية التي يتم القبول من خلالها.

تنسيق مدرسة we للاتصالات

أعلنت شركة المصرية للاتصالات وي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتدشين مدرسة فنية تقبل الطلاب والطالبات من الحاصلين على الشهادة الإعدادية وتعتبر أول مدرسة ذكية متخصصة في الاتصالات في مصر والعالم العربي، وتتميز المدرسة بتدريب الطلاب في سنترالات الشركة ومن ثم الحصول على العمل فور التخرج كما تمنح المدرسة شهادة خبرة للطالب مما يتيح له العديد من فرص العمل داخل وخارج مصر.

شروط القبول في مدرسة وي 2023

حددت مدرسة وي التابعة للشركة المصرية للاتصالات WE مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للالتحاق بالمدرسة والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط ان يكون الطالب حاصل على الشهادة الاعدادية في نفس عام التقديم.

لا يتجاوز عمر الطالب عن 18 عام.

أن يكون مصري الجنسية.

اجتياز جميع الاختبارات الشخصية.

تقديم شهادة صحية تفيد ان الطالب لائق صحيا وبدنيا ليتم قبوله بالمدرسة.

أقسام مدرسة وي للاتصالات

تتيح مدرسة وي للطلاب 4 أقسام هي: