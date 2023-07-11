5ooo4 خوش نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 الكرخ 1 نتائجنا

نتائج الثالث متوسط العراق يترقب الطلاب وأولياء الأمور مواعيد عرض نتائج الطلاب للصف الثالث المتوسط الدور الأول، حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل التعليم في حياة الطالب ومع اقتراب موعد نزولها يبحث الطلاب وأولياء الأمور على المواقع التي تعرضها بشكل مباشر فور نزولها، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن المواد التي أدى الطلاب اختباراتها قد انتهت من التصحيح ويتم الآن مراجعة الدرجات بكل دقة لكي يحصل الطالب على درجاته التي يستحقها.

طريقة الحصول على النتيجة من موقع نتائجنا

يمكن للطالب أن يحصل على نتيجته فور صدورها بشكل إلكتروني عن طريق موقع نتائجنا، وطريقة الحصول عليها سهلة للغاية كل ما عليك هو الدخول إلى الصفحة الرسمية للموقع وستظهر أمامك شاشة رئيسية اضغط منها على كلمة “عرض النتيجة” بعدها سيطلب الموقع إدخال بيانات الطالب وهي اسمه ورقمه الامتحاني، بعد كتابتهم يتم النقر على تفاصيل النتيجة، ستظهر النتيجة أمامك على الشاشة وتستطيع طباعتها إن أردت.

ويمكن الحصول على النتيجة أيضا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة حيث يقوم بعرض النتيجة فور نزولها من خلال اسم الطالب والرقم الامتحاني وهذين الطريقتين هما التي أوضحتهم وزارة التربية العراقية لكي يحصل الطالب على نتيجته.

الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط العراق

سهلت وزارة التربية العراقية إمكانية الحصول على النتيجة أو الاستعلام عنها من خلال الطريقة التي أوضحنا وهي إما من خلال موقع نتائجنا أو من موقع الوزارة الرسمي، وقد أوضحت أنه في حال وجود أي اعتراضات على النتيجة فيمكن للطالب أن يقدم طعن حتى يعاد تصحيح أوراقه ورصد الدرجات مرة أخرى، ويكون ذلك بالتواصل مع إدارة المدرسة أو مع المسؤولين المختصين.

موعد إعلان نتيجة الثالث متوسط العراق

ظهرت بعض الأخبار تفيد بأن النتيجة سوف تظهر خلال الساعات القادمة إلا أن الوزارة لم تؤكد على هذا الخبر بل أوضحت أن موعد عرضها سيكون خلال هذا الأسبوع بحد أقصى لكن لم تحدد موعد معين إذ أن أعمال الرصد لازالت قائمة، ويجب علينا التأكد من أي خبر خاص بالنتيجة من الموقع الرسمي للوزارة لتجنب أي أخبار خاطئة ولمعرفة الموعد الصحيح لظهور النتيجة.