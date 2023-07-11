هي دي الاخبار ولا بلاش.. شروط تسوية المعاش المبكر + تعويضات مالية كبيرة لهذه الفئات

لقد أثارت شروط تسوية المعاش المبكر الجدل بشكل واضح، سواء في إطار قانون التأمينات الاجتماعية السابق أو في إطار القانون الجديد المتعلق بالمعاشات. تتركز هذه الجدلية حول الشروط المفروضة في تلك القوانين للحصول على المعاش المبكر، والذي يعتبر قرارًا بالاستقالة المبكرة من العمل، تتطلع العديد من الموظفين إلى التسوية والانتقال إلى المعاش المبكر، متجاوزين الحد العمري المقرر قانونًا للحصول على المعاش. يتم ذلك عن طريق قطع فترة الخدمة العملية للموظف والاستعانة بالمعاش دون الوصول إلى السن القانونية المحددة من قبل التشريعات المعنية.

حالات الخروج على المعاش

شروط تسوية المعاش المبكر هناك حالات وشروط يجب توافرها، وهي كالتالي:

يجب أن يكون قد انتهت فترة الخدمة أو العمل أو النشاط. يتطلب الحصول على المعاش المبكر أن تتوفر مدد الاشتراك التأميني المحددة في قانون المعاشات الجديد. يجب أن يكون المعاش المبكر على الأقل بنسبة 50% من أجر أو دخل التسوية الأخيرة، ولا يجوز أن يكون أقل من 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش. قانون المعاشات الجديد قد حدد مدد الاشتراك التأميني المطلوبة للخروج على المعاش المبكر. في الفترة من عام 2020 إلى 2025، يجب أن تكون فترة الاشتراك التأميني الفعلية 20 سنة على الأقل . وبعد عام 2025، يتطلب الحصول على المعاش المبكر وجود فترة اشتراك تأميني لا تقل عن 25 عامًا.

شروط تسوية المعاش المبكر

إذا أراد الموظف شروط تسوية المعاش المبكر فهناك بعض الشروط التي يجب توفرها، يتعين على الموظف أن يكون في سن الـ55 عامًا وأن تكون مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية قد تجاوزت 20 عامًا، في هذه الحالة، يتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه، ويتم إضافة المدة المتبقية لبلوغه السن المحددة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات، أيهما يكون أقل.

علاوة على ذلك، ينص قانون الخدمة المدنية على أنه بعد بلوغ الموظف سن الخمسين، لا يُسمح له بالتعيين في أي وحدات تندرج تحت أحكام هذا القانون إذا كان يتلقى معاشًا مبكرًا.