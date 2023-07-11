شوكت لعيونكم تابعها LIve .. مبااااااااااشر نتائج الثالث متوسط 2023 العراق

نتائج الثالث متوسط العراق لجميع طلاب الثالث المتوسط قد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن خلال أيام سوف يتم الانتهاء من تصحيح جميع الاختبارات وظهور بيان بالنتيجة يوم الخميس القادم، وحتى تحصل على النتيجة عليك في البداية زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ثم استكمال البيانات المطلوبة من رقم جلوس والاسم، وقم بتحديد المحافظة الخاصة بك وبمجرد الضغط على إظهار النتيجة تجد أمامك بيان كامل بها.

حقيقة ظهور نتيجة الثالث المتوسط العراق

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول ظهور النتيجة للثالث المتوسط يوم الإثنين فما صحة هذه الأخبار؟

قد تبين من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية بأن خبر ظهور النتيجة للثالث المتوسط يوم الاثنين ما هو إلا شائعات وسوف يتم القضاء عليها، ومن المقرر عرض النتيجة للثالث المتوسط العراق خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين من هذا الأسبوع لعام 2023، كما أوضحت أيضًا من خلال بيان رسمي يطمئن جميع أولياء الأمور والطلاب بأن كل طالب سوف يحصل على نتيجة صحيحة 100% وذلك للحفاظ على مجهود كافة الطلاب، ومراعاة جميع الحقوق من خلال تصحيح دقيق جدًا يحفظ للجميع حقوقهم.

اعتراضات الثالث المتوسط العراق

حفاظًا على كافة مجهودات الطلاب ومراعاة جميع الحقوق قد قررت وزارة التربية والتعليم العراقية بعمل استمارة لأي اعتراض صادر من أي طالب، وأن الوزارة جاهزة للرد على كل من يواجه أي مشكلة في نتيجته فكل ما عليه هو ملء الاستمارة المخصصة للاعتراضات ومن ثم الضغط على الارسال وبذلك يكون قد تم تسجيل اعتراضه، علمًا بأن كل هذا يتم إلكترونيًا من خلال الضغط على هذا الرابط بعد ظهور نتيجة الدور الأول للثالث المتوسط العراق لعام 2023.

طريقة الحصول على نتيجة الثالث المتوسط

من المتوقع ظهور نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول لعام 2026 خلال هذا الاسبوع تحديدًا يوم الخميس القادم، وبمجرد إصدار الوزارة للنتيجة يمكنك الحصول عليها من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية للدخول اضغط هنا حدد النتيجة التي ترغب فيها وهي الثالث المتوسط، قم باختيار محافظة الطالب، بعد ذلك عليك بتسجيل بياناتك وهي رقم جلوس، ثم اضغط على تسجيل وانتظر بضع ثواني لحين تظهر لك النتيجة.