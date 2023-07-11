هي دي الاخبار ال تستاهل.. بشري سارة علاوات وحوافز بدءًا من هذا الموعد لجميع الموظفين العاملين بالدولة

أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع القرار الذي تقدم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتعلق بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى بعد استيفائهم المدد البينية المطلوبة. سيتم إصدار القواعد التنفيذية للقرار في وقت لاحق، بالإضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني يتيح الاستعلام عن أحقية الترقية لاحقًا.

علاوة 5% للموظفين

حسب مسودة القرار، علاوات وحوافز بدءًا من هذا الموعد حيث يحق للموظف بدءًا من الأول من يوليو 2023 الاستحقاق المالي للمنصب الذي تمت ترقيته إليه، أو بالأحرى مبلغ أجره السابق بناءً على الراتب الأساسي الجديد، مع إضافة مكافأة ترقية تبلغ 5% من الراتب الأساسي في 30 يونيو 2023، أيهما يكون أكبر.

ضمن مشروع القرار، يتم تأكيد حق العاملين في وظائف كبيرة والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، الذين قد قضوا ثلاث سنوات في تلك الوظائف حتى 30 يونيو 2023، بالحصول على مكافأة شهرية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 150 جنيه.

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علاوات وحوافز بدءًا من هذا الموعد

تنص مشروع قرار الترقية على أنه بدءًا من بداية يوليو المقبل، سيتم علاوات وحوافز بدءًا من هذا الموعد الذين قد استكملوا المدد البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية حتى تاريخ 30 يونيو 2023، ستتم الترقية إلى المستويات الأعلى بالحفاظ على الأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية، مع الشرط ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفي واحدًا فقط.

بناءً على مشروع القرار، يتم تأكيد استحقاق الموظف للحصول على الأجر الوظيفي المعين للوظيفة المرتقبة اعتبارًا من الأول من يوليو 2023، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم منحه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2023، أو أجره السابق، وسيتم اختيار الأعلى بينهما ليتم إضافته إلى أجره.