خاف على لقمة عيشك.. الغاء صرف الخبز لهذه الفئات + منع صرف التموين

الغاء صرف الخبز لهذه الفئات، حيث أتخذت وزارة التموين إجراءً فريدًا بتقييد صرف المنتجات التموينية والخبز المدعم لمجموعة محدودة من المستفدين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي من خلال البطاقات التموينية، وذلك نتيجة لحدوث تجارة غير قانونية للخبز المدعم، صرَّحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إزالة أصحاب البطاقات التموينية في حال تأكيد أي تلاعب في أي من بيانات البطاقة عندما يستخدم المواطن موقع “دعم مصر” للحصول على الخدمات التموينية عبر الإنترنت.

الغاء صرف الخبز لهذه الفئات

وقد صدرت وزارة التموين قرارًا الغاء صرف الخبز لهذه الفئات والمنتجات التموينية لبعض الفئات المستفيدة من الدعم عبر البطاقات التموينية بسبب عمليات بيع الخبز المدعم غير المشروعة.

أكدت الوزارة في إعلان سابق أن هناك فئات معينة يتم منعها من استلام المنتجات التموينية والخبز المدعم، وذلك نتيجة لتورط بعض المخابز في بيع الخبز المدعم بالتعاون مع أصحاب المخابز بشكل غير قانوني.

الفئات المحرومة من دعم التموين

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد الفئات المستبعدة من الاستحقاق للحصول على بطاقات التموين، بعدما وضحنا الغاء صرف الخبز لهذه الفئات نظرًا لأنها تعتبر جزءًا من المواطنين غير المؤهلين لتلك البطاقات، وتشمل التصنيفات التالية:

– أصحاب مهن وأعمال.

– جميع مالكي السيارات الفاخرة.

– الأفراد الذين يدفعون ضرائب تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه.

– أصحاب الشركات أو المؤسسات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.

– أشخاص يمتلكون سيارات من موديل 2014 فما فوق.

– أفراد يشغلون مناصب رفيعة ومهام مسؤولة في البلاد.

– الأفراد الذين يمتلكون أراضي زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.

– الأسر التي تدفع مصروفات دراسية لأبنائها تتجاوز 20 ألف جنيه.

– المواطنون الذين يسددون ضريبة القيمة المضافة.

– أي مواطن يتجاوز استهلاكه للكهرباء 650 كيلو واط، وبذلك يصبح مبلغ فاتورة الكهرباء الشهرية له أكثر من 800 جنيه، بالإضافة إلى جميع المواطنين ذوي الاستهلاك الكهربائي المرتفع.