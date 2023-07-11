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يابختك هتركب بخصم 100%.. هذه هي الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا + فئات تدفع النصف فقط
الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا
تعاونت هيئة السكك الحديدية مع وزارة النقل لتوفير فرصة لهذه الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا بينما قدمت لفئات أخرى فرصة ركوب القطارات بتكلفة نصف قيمة التذكرة. تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن الأشخاص المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير الخدمات لهم، بما في ذلك فرص ركوب القطارات. هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا
– بالنسبة للمرضى المصابين بالأورام السرطانية من الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا :
- قامت هيئة السكك الحديدية بتوفير تصاريح سفر آلية (كارت ذكي)، حيث يتم تجديد تلك التصاريح وشحنها مع بداية كل عام ميلادي وحتى نهايته. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير مقاعد مكيفة في الدرجة الثانية للمريض الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات ويرغب في السفر، بالإضافة إلى مرافق له.
– بالنسبة للأطفال الصم في معهد إمبابة:
- تم توفير تسهيلات خاصة لهم في النقل بواسطة السكك الحديدية.
– أما بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا سن السبعين بالدرجات العادية:
- فيتم توفير تذاكر سفر مجانية لهم من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي الصالحة للاستخدام وتسجيل البيانات الشخصية.
ركوب القطار بنصف الثمن لهؤلاء
بعد معرفة من هم الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا تم توفير تسهيلات خاصة للفئات التالية:
- العسكريين في القوات المسلحة والشرطة يحصلون على تذاكر سفر في القطارات المكيفة.
- ضباط الجيش والشرطة يستفيدون من تسهيلات خاصة في النقل بالقطارات.
- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يحصلون على تسهيلات في السفر.
- مصابو وأسر شهداء الشرطة يتم تقديم تخفيض قدره 50% على ثمن التذكرة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين من الدرجة الأولى، ويتم ذلك بواسطة الكارنيه المصدر من صندوق تكريم الشهداء.
- ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقهم يحصلون على تخفيض قدره 50% على ثمن التذكرة الكاملة في القطارات المكيفة وغير المكيفة.
- مجموعات الشباب والرياضة تستفيد من تسهيلات في النقل بالقطارات.
- منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر تستفيد من تسهيلات في النقل بالقطارات.
- مصابو وأسر شهداء الثورة يحصلون على تخفيض قدره 50% على ثمن تذكرة السفر في القطارات غير المكيفة.
- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات يستفيدون من تسهيلات في النقل بالقطارات.
- كبار السن الذين يتلقون معاشات وتجاوزوا سن الـ60 عامًا يدفعون 50% من قيمة التذكرة بعد تقديم بطاقة الهوية الخاصة بهم.