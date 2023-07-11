يابختك هتركب بخصم 100%.. هذه هي الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا + فئات تدفع النصف فقط

تعاونت هيئة السكك الحديدية مع وزارة النقل لتوفير فرصة لهذه الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا بينما قدمت لفئات أخرى فرصة ركوب القطارات بتكلفة نصف قيمة التذكرة. تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن الأشخاص المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير الخدمات لهم، بما في ذلك فرص ركوب القطارات. هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا

– بالنسبة للمرضى المصابين بالأورام السرطانية من الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا :

قامت هيئة السكك الحديدية بتوفير تصاريح سفر آلية (كارت ذكي)، حيث يتم تجديد تلك التصاريح وشحنها مع بداية كل عام ميلادي وحتى نهايته. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير مقاعد مكيفة في الدرجة الثانية للمريض الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات ويرغب في السفر، بالإضافة إلى مرافق له.

– بالنسبة للأطفال الصم في معهد إمبابة:

تم توفير تسهيلات خاصة لهم في النقل بواسطة السكك الحديدية.

– أما بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا سن السبعين بالدرجات العادية:

فيتم توفير تذاكر سفر مجانية لهم من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي الصالحة للاستخدام وتسجيل البيانات الشخصية.

ركوب القطار بنصف الثمن لهؤلاء

بعد معرفة من هم الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا تم توفير تسهيلات خاصة للفئات التالية: