غرامة 300 وتصل للحبس.. تحذير هأم لاصحاب بطاقات الرقم القومي من وزارة الداخلية

تُعَدُّ البطاقة الشخصية، المعروفة أيضًا ببطاقة الرقم القومي، من بين الأولويات الرئيسية للفرد نظرًا لأهميتها في المعاملات الرسمية، إنها تُعَدُّ وثيقةً وطنيةً بارزة تُحدِّد هويتك الشخصية وتوثِّق معلوماتك الأساسية، بفضل البطاقة الشخصية، يمكن للأفراد إثبات هويتهم بطريقة رسمية في مختلف الجهات والمؤسسات، فهي تحمل الرقم القومي الفريد الخاص بك، وتوفر معلومات مهمة مثل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والجنسية، ومكان الإقامة، وصورة شخصية.

البطاقة الشخصية

تطبق قوانين الأحوال المدنية عقوبات مالية تصل إلى 350 جنيهًا في حالة تأخر أي فرد عن إصدار بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية، ونظرًا لاهتمام موقع “البديل” بتقديم الأخبار الخدمية الشاملة لقرائها، ننشر الآن العقوبات المترتبة على المواطنين.

عقوبات التأخير عن إصدار بطاقة الرقم القومي

يتم فرض رسم مقداره 100 جنيه مصري في حالة تأخر إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ الفرد سن 15 ونصف.

يتم فرض رسم قدره 100 جنيه مصري في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية واستخدامها.

يتم فرض رسم قدره 50 جنيهًا مصريًا عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها لمدة 7 سنوات، ويكون هناك فترة سماح قدرها 3 شهور.

يتم فرض رسم قدره 50 جنيهًا مصريًا في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الحدث الذي يجب تحديثه، مثل الزواج أو التغيير في مكان الإقامة أو الحالة الدراسية.

يتم فرض رسم قدره 50 جنيهًا مصريًا في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البديلة في حالة الفقد أو التلف خلال 15 يومًا من تاريخ الحادث.

التعامل مع البطاقة الشخصية في قانون الأحوال المدنية

وفقًا لقانون الأحوال المدنية، يُلزَم كل شخص ينتهي بطاقته الشخصية أو تتلف بالتوجه إلى السجل المدني الخاص به لاستخراج بطاقة جديدة.

ويمنع القانون بشكل صريح حمل شخص لبطاقتين رقم قومي والتعامل ببطاقة جديدة بدلاً منها في أي ظروف.

ويُحذَّر القانون من التعامل ببطاقتين رقم قومي، حيث يُعاقَب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه في حالة انتهاك النص السابق.

إذا تسببت هذه الممارسة في أي ضرر للشخص الحامل للبطاقتين، فإنه يُعاقَب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي