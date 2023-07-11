هي دي فعلا الاخبار.. 3 فئات فقط يحق لهم ركوب مترو الأنفاق مجانا

فئات يحق لها ركوب مترو الأنفاق مجانا رغم أن مرفق مترو الأنفاق لا يسمح بالركوب بدون تذاكر، إلا أن هناك عددًا من الأفراد الذين يحظون بامتياز الركوب المجاني، ويشمل ذلك أكثر من مليون ونصف المليون راكب يوميًا، في هذا التقرير الحصري لـ “موقع البديل”، سنسلط الضوء على الفئات المتمتعة بحق الركوب المجاني في قطارات المترو، وذلك كما ينص عليه تعليمات وزارة المواصلات والنقل.

فئات يحق لها ركوب مترو الأنفاق مجانا

– قررت وزارة النقل منح مرضى السرطان ومرافقيهم فرصة فرصة يحق لها ركوب مترو الأنفاق مجانا يتم إصدار تصاريح سفر مجانية من قِبَل وزارة النقل لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم، مما يسمح لهم بالسفر في القطارات دون دفع أي تكاليف للتذاكر أو الاشتراكات أو أي رسوم إضافية.

– تصاريح السفر يتم توزيعها من محطات مترو الأنفاق الرئيسية، وتتطلب بعض المستندات مثل تقرير طبي من مركز العلاج المعتمد الموجه لمترو الأنفاق، ونسخة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد المعتمدة للمريض، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي للمرافق وصورتين شخصيتين بحجم 4*6 للمريض.

– بالإضافة إلى ذلك، يتم تمكين كبار السن الذين تجاوزوا سن السبعين من الحصول على تخفيضات تصل إلى 100%، حيث يتم السماح لهم بالحصول على التذاكر بالمجان من نوافذ بيع التذاكر دون دفع أي رسوم، بعد تقديم بطاقة الرقم القومي لصراف التذاكر للتأكد من أنهم فوق سن السبعين. كما يحق لهم الاستفادة من الاشتراكات المجانية.

– ويسمح للعاملين في مرفق مترو الأنفاق بركوب القطارات بالمجان بواسطة “كارنيه مصلحي” يثبت هويتهم، مما يتيح لهم المرور المجاني من نوافذ التذاكر والاستمتاع بركوب القطارات بدون أي تكاليف.

دفع نصف قيمة تذاكر القطار لهذه الفئات

بعد معرفة الـ فئات يحق لها ركوب مترو الأنفاق مجانا، تم تحديد إمكانية دفع نصف رسوم التذاكر لعدة فئات، وهذه الفئات تشمل: