بـ 350 ألف جنيه بالتقسيط.. موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5 “في 8 مدن”

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية طرح أكثر من 120 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع “سكن لكل المصريين 5″، بنظام التقسيط على مدى 20 عامًا، وفي الوقت الحالي تقوم شركات المقاولات بتنفيذ وحدات السكن وفقًا لجدول التنفيذ المحدد، إلى جانب استكمال تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بالمراحل السابقة للمبادرة.

موعد سكن لكل المصريين 5

من المتوقع أن يتم طرح وحدات سكن لكل المصريين 5 في الربع الأخير من العام الحالي، ويجري حاليًا تنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ووزارتَي الإسكان والمالية لتحديد التفاصيل النهائية للطرح الجديد للوحدات السكنية في إطار مشروع سكن لكل المصريين 5.

ملامح الطرح الجديد لسكن كل المصريين 5

لم يتم بعد تحديد الآليات النهائية لطرح وحدات سكن لكل المصريين 5، ومن المرجح أن تكون هذه الوحدات متاحة لأولئك الذين قد تقدموا للحصول على وحدات سكن لكل المصريين 4 ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، يتوقع أن يكون هناك حوالي 120 ألف وحدة مطلوبة في هذه المرحلة بخلاف الأولويات، وذلك بناءً على إجمالي عدد المتقدمين على وحدات سكن لكل المصريين 4 والذي وصل إلى حوالي 185 ألف مواطن.

من لم يسبق له الحجز

بعد استكمال متقدمي سكن لكل المصريين 4 وتلبية اشتراطات الحصول على الوحدة السكنية، سيتم توفير الفرصة للأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على وحدة سكنية في إطار المشروع، وسيتم تطبيق معايير التوافق والمتطلبات المحددة للمشروع لتحديد الأشخاص المستحقين للحصول على الوحدات السكنية المتبقية.

أماكن وحدات سكن لكل المصررين 5

من المخطط أن تشمل طروحات الوحدات سكن لكل المصريين 5 عدة مدن، من بينها مدينة أكتوبر الجديدة و15 مايو وبدر والعبور الجديدة وبرج العرب وحدائق العاصمة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة. ومن المتوقع أن تكون القاهرة الكبرى هي المنطقة التي ستشهد النصيب الأكبر من طروحات الوحدات السكنية.

الأسعار سكن لكل المصريين 5

من المتوقع أن تختلف الأسعار المتوقعة لطرح وحدات سكن لكل المصريين 5 حسب كل مدينة، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار الوحدات بين 350 ألف جنيه و430 ألف جنيه، ستتاح الوحدات بخيارات سداد تصل حتى 20 عامًا وستعتمد فترة السداد على سن المتقدم، بالإضافة إلى ذلك، تدرس الهيئة بالتعاون مع الصندوق إتاحة مجموعة من النماذج السكنية بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 متر مربع لتلبية احتياجات العملاء، ستتم تسليم هذه الوحدات في غضون 18 شهرًا من تاريخ التخصيص، ومن المحتمل أن يتم تخصيص بعض الوحدات في فترة زمنية أقل من ذلك بسبب كونها وحدات جاهزة للتنفيذ.