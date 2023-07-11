بجد خراب البيوت ده لحد امتى.. عاجل إرتفاع اسعار السجائر اليوم الثلاثاء 11 يوليو

اسعار السجائر اليوم، تعد السجائر من أكثر المنتجات الموجودة في مصر آلتي يريد الكثير معرفة اسعارها،

حيث سجلت أسعار السجائر في الأسواق المصرية زيادة كبيرة حيث ارتفع سعر العلبة من إثنين إلى نحو أربع جنيهات في كل المحلات المتخصصة في بيع السجائر، لذلك فقد جئنا لكم الآن بهذا المقال لكي قد نتعرف على كل ما يتعلق بهذا الموضوع، لمعرفة أسعار السجائر اليوم بجميع أنواعها تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

اسعار السجائر اليوم

تعد اسعار السجائر اليوم هي حديث الشارع المصري، بعد انتشار خبر ارتفاع سعر السجائر في مصر، حيث صار الكثير من الأشخاص قد يتساءلون عن سعرها،

وفي الفترة السابقة فقد شهدت أسعار السجائر ارتفاع كبير بطريقة غير رسمية أو معلنة من قبل الشركات المنتجة بالأسواق الشعبية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.

أولا بلغ سعر علبة السجائر الكيلوبترا اليوم نحو حوالي 45 جنيه.

ثانيا بينما بلغ سعر علبة السجائر من نوع LM حوالي 55 جنيه مصري.

ثالثا فيما سجلت أسعار السجائر today نوع مالبورو إلى ستون جنيه مصري.

رابعا فيما وصل سعر علبة ميريت إلى نحو 69 جنيه مصري.

وعلى الرغم من أن شركة الشرقية للدخان قد قامت بإصدار قرار رسمي تنفي فيه ارتفاع أسعار السجائر من شهر أبريل السابق، حيث قالت بأن الشركة قد تقوم ببيع السجائر إلى التجار بنفس السعر الرسمي الخاص بها في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى.

شركة بينما أعلن رئيس شعبة الدخان بأن السبب الذي قد أدى إلى ارتفاع السجائر في الأسواق هو قد يرجع إلي تأجيل إصدار التعديل الضريبي الخاص بأسعار السجائر.

أسعار السجائر الرسمية في مصر

هذه وقظ يبحث الكثير من الأشخاص عن اسعار السجائر اليوم الرسمية في الأسواق المصرية، حيث جاء على النحو التالي.

أولا سجلت سعر علبة كليوباترا كينج سايز حوالي 23 جنيه مصري.

ثانيا وبلغ سعر سجائر بوسطن بلومنت نحو أربعة وعشرين جنيه مصري، وبلغت علبة سجائر كليوباترا سوف كوين يكون حوالي أربعة وعشرين جنيه مصري.

ثالثا فيما وصلت علبة سجائر كليوباترا بلاك إلى حوالي أربعة وعشرين جنيه مصري، بينما سجل سعر علبة كليوباترا بوكس ألوان بسعر أربعة وعشرين جنيه مصري.

ما هي اضرار السجائر

هذه وقد تعتبر السجائر من أكثر العادات الضارة والمدمرة للصحة، وهي مصدر للقلق العالمي منذ فترة طويلة. تحتوي السجائر على مواد سامة وكيماويات ضارة تؤثر سلبًا على الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والحالات المميتة.

إليكم بعض النقاط الهامة حول السجائر:

النيكوتين والتعود: السجائر تحتوي على النيكوتين الذي يسبب الإدمان، حيث يتطلب الإقلاع عن التدخين إرادة قوية ومعرفة للمصاعب المتعلقة بالإدمان. الأمراض المزمنة: يعتبر التدخين عاملاً رئيسيًا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي مثل السرطان والانسداد الرئوي المزمن والتهاب الرئة. الآثار على الجسم: يؤدي التدخين إلى تلف الرئتين والجهاز التنفسي، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الفم والأسنان والجلد، بالإضافة إلى تأثيراته السلبية على الهضم والجهاز العصبي. التأثير على البيئة: إنتاج وتصنيع السجائر يسبب العديد من المشاكل البيئية، ومرميات السجائر المستخدمة محتوية على مواد ملوثة تضر بالبيئة وتلوث البحار والأنهار. مكافحة التدخين: حيث تعتبر حملات مكافحة التدخين ورفع الوعي من أهم الجهود للحد من انتشار هذه العادة الضارة. تشمل التدابير المكافحة زيادة الضرائب على التبغ وإقرار قوانين مشددة لحظر التدخين في الأماكن العامة.

لحماية صحتنا والحفاظ على البيئة، من الضروري الابتعاد عن التدخين وتشجيع الآخرين على القيام بذلك أيضًا، التوعية بالمخاطر المرتبطة بالسجائر والعمل نحو تشريعات وسياسات صحية قوية هي خطوات هامة لتقليل تأثير هذه العادة الضارة في المستقبل.