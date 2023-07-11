مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 للقسم ( علمي علوم ورياضة – أدبي )

ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023، حيث يعد تنسيق الثانوية العامة الخطوة الأولى التي يتجه إليها طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، والتي من خلالها يستطيع الطالب أن يقوم بتحديد رغباته لكل من الكلية والجامعة الذي يرغب في الالتحاق بها، التي تعتمد على المجموع الكلي الخاص به، لهذا في ذلك المثال سوف نتعرف على هذه المؤشرات، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

على الرغم من عدم انتهاء امتحانات الثانوية العامة، إلا أن الطلاب يقومون بالبحث عبر محرك البحث جوجل عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023، لكل من القسمين العلمي والأدبي، حيث جاءت مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 للقسم الأدبي على النحو التالي :

الحد الأدنى القبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة 345 درجة.

351 درجة، هي الحد الأدنى للقبول بكلية السن كفر الشيخ.

يمكن الالتحاق بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية، بحد أدنى 348 درجة.

يستطيع الطلاب الالتحاق بكلية ألسن قناة السويس الإسماعيلية، بحد أدنى 338 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية إعلام بني سويف، هو 321 درجة.

إن الحد الأدنى لدرجات القبول في كلية إعلام وتكنولوجيا اتصالات السويس، هو 319 درجة.

يمكن الالتحاق بكلية آثار جنوب الوادي، بحد أدنى للدرجات 315 درجة.

يستطيع الطلاب الالتحاق بكلية إعلام جنوب الوادي، بحد أدنى القبول وهو 316 درجة.

319 درجة، هو الحد الأدنى للقبول بكلية الإعاقة والتأهيل بني سويف.

324 هو الحد الأدنى للقبول في كلية آثار عين شمس.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي علوم

جاءت المؤشرات الخاصة بالالتحاق بالجامعات لشعبة علمي علوم، على النحو الآتي: