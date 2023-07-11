دلوقتي ست البيت بتعيط بسبب ارتفاع والمزارع فرحان.. سعر البصل اليوم والخضروات والفواكه الثلاثاء 11 يوليو

سعر البصل اليوم، يعد سعر البصل من أكثر المواضيع المنتشرة على محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تريد الكثير من السيدات وربات المنازل معرفة سعر البصل الان، حيث ارتفع سعر البصل اليوم في مصر الثلاثاء 11 يوليو 2023.

خلال التعاملات اليومية بنوعيه الأحمر والأبيض في سوق العبور وعدد من الأسواق المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، حيث جاء على النحو التالي.

سعر البصل اليوم الثلاثاء 11 يوليو

هذه وقد أوضحت البيانات القادمة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري خلال الدقائق القليلة القادمة أن سعر البصل اليوم قد شهد الثبات عن تعاملات أمس الإثنين بالإضافة إلي أصناف أخري من أسعار الخضروات والفاكهة، حيث جاء سعر كيلو البصل على النحو التالي.

أولا يتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور نحو بسعر 9 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع وصل نحو 1.5 جنيه.

ثانيا فيما سجل سعر طن البصل اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 نحو 10 آلاف جنيه بينما قد سجل سعر طن البصل الأبيض 14 ألف جنيه للطن.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 11 يوليو

بعد أن رصدنا لكم سعر البصل اليوم سوف نرصد أسعار الخضروات اليوم، حيث جاء على النحو التالى.

أولا وصل سعر كيلو الطماطم نحو سعر 4.5 جنيه، بانخفاض وصل نحو 50 قرشا، بينما سجل سعر كيلو البطاطس نحو 9.5 جنيه، بارتفاع جنيه

ثانيا وسجل سعر كيلو الكوسة اليوم نحو سعر 6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفاصوليا اليوم نحو 16 جنيها بارتفاع جنيهين.

ثالثا وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم نحو سعر 7.5 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي اليوم نحو بسعر 14 جنيه،

رابعا وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي اليوم نحو 11 جنيها، وسجل سعر كيلو اليوم نحو الملوخية 6 جنيهات.

خامسا فيما سجل سعر كيلو الخيار الصوب نحو 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 11 يونيو

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سعر البصل اليوم وأسعار الخضروات سوف نرصد لكم أسعار الفاكهة اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

أولا بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي اليوم نحو 7 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الخوخ البلدي اليوم نحو 28 جنيها.

ثانيا فيما سجل سعر كيلو البطيخ اليوم نحو 18 جنيها.

ما هو سبب زيادة أسعار البصل

هذه وقد كان حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين قد كشف عن الأسباب التي قد أدت إلي زيادة أسعار البصل خلال الفترة الماضية، مشيرة أن العشوائية في الزراعة والتسويق، حيث يوجد هناك انخفاض في مساحات الزراعة من هذا المحصول مما قد يؤدي إلي قلة وجوده في الأسواق، على الرغم من أننا في موسم الحصاد، الذي قد كان من المفترض أن قد يكون هناك تراجع في سعره ولكن هذا لم يحدث.