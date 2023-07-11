هي دي الاخبار ولا بلاش.. 9 أيام اجازة للموظفين بالقطاع العام والخاص “رأس السنة الهجرية + ثورة 23 يوليو”

اجارة ثورة 23 يوليو، حيث يبحث العديد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بمصر بمعرفة ما إذا كان الخميس القادم، الموافق لـ 13 يوليو 2023، سيكون إجازة رسمية أم لا، يطرحون هذا السؤال لمعرفة العطلة المنتظرة وتنظيم يومٍ مختلف أو قضاء وقتٍ ممتع مع العائلة وغيرها من الأنشطة المخططة، في الوقت الحالي، ينتظر جميع الموظفين بفارغ الصبر عطلات شهر يوليو التي من المقرر أن تأتي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لمدة أسبوع كامل.

اجازة ثورة 23 يوليو 2023

يهتم العديد من الموظفين في قطاعات مختلفة بمعرفة الأجازات الرسمية التي يمنحها الحكومة وصاحب العمل، حيث يستغلون هذه الفرصة للقيام بمهام مختلفة والابتعاد عن الروتين اليومي الذي يحكم حياتهم، وبالنسبة للخميس المقبل، الموافق 13 يوليو، فإنه يجب الإشارة إلى أنه سيكون يوم عمل عادي في جميع المؤسسات سواءً كانت حكومية أو خاصة.

اجازة السنة الهجرية الجديدة 2023

صرّح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، بأنه استنادًا إلى الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها في معمل أبحاث الشمس بالمعهد، سيتم رؤية هلال شهر المحرم فور وقوع الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين، الموافق 17 يوليو 2023، وسيكون هذا هو يوم الرؤية.

اجازة ثورة 23 يوليو بانتظار الموظفين الآن العطلة الرسمية المقبلة، وهي إجازة رأس السنة الهجرية، والتي ستكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو. ووفقًا للتقليد، سيتم تأجيل العطلة إلى اليوم التالي، وهو الخميس الموافق 20 يوليو، نظرًا لأن العطلات التي تأتي في بداية أو منتصف الأسبوع تتم تأجيلها عادة.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو

اما بالحديث عن موعد كافة الاجازات خلال هذا الشهر فهي كالتالي: