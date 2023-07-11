تنبيه مهم” لمستفيدي حساب المواطن بشأن تعديلات الدعم الإضافي 1445

يثار تساؤل بين المستفيدين من دعم حساب المواطن بشأن مقدار الدعم المخصص لكل فرد بعد الإعلان عن تخصيص دعم إضافي بقيمة 8 مليار ريال سعودي لمواجهة ارتفاع الأسعار، يجب التنويه إلى أن قيمة دعم حساب المواطن تختلف من أسرة إلى أخرى بناءً على معايير محددة يتم احتسابها، تُحسب قيمة الدعم بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم (ما إذا كانوا أقل من 18 عامًا أو أكبر) والدخل الشهري للأسرة، وقد تم تحديد قيمة الدعم لكل فرد من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية، ومن المهم أن نشير إلى أن باب التسجيل للحصول على الدعم لا يزال مفتوحًا، ويمكن للأفراد الذين يستوفون المعايير المحددة التسجيل في حساب المواطن وتقديم طلب للحصول على الدعم.

كم مبلغ حساب المواطن

قدم الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهاته بتخصيص 8 مليار ريال سعودي لمستفيدي حساب المواطن قبل أكثر من تسعة أشهر، وكان من المقرر أن تنتهي الزيادة في شهر مارس الماضي، ولكن تم تمديدها لمدة 4 أشهر إضافية، بموجب هذه الزيادة، فإن قيمة حساب المواطن لكل فرد تكون على النحو التالي:

دعم المستفيد الأساسي: 720 ريال سعودي.

دعم التابع الأكبر من 18 عامًا: 360 ريال سعودي.

قيمة استحقاق دعم التابع الأقل من 18 عامًا: 215 ريال سعودي.

هذه الزيادة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعكس الالتزام المستمر للحكومة بتوفير الدعم للأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز المساواة والرفاهية الاجتماعية.

مبلغ دعم حساب المواطن بعد خصم الزيادة الملكية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الدفعة الأخيرة لصرف الزيادة الملكية ستكون في يونيو، وبناءً على ذلك سيتم إعادة صرف دعم حساب المواطن بدون الزيادة الملكية، وستكون القيمة على النحو التالي:

دعم المستفيد الأساسي: 360 ريال سعودي.

التابع الأكبر من 18 عامًا: 215 ريال سعودي.

دعم التابع الأقل من 18 عامًا: 191 ريال سعودي.

حاسبة حساب المواطن الجديد

يوفر برنامج حساب المواطن حاسبة تقديرية تساعد المستفيدين على حساب إجمالي قيمة الدعم الذي يستحقونه وفقًا للبيانات المدخلة. لاستخدام الحاسبة التقديرية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.

بعد ذلك ابحث عن أيقونة الحاسبة التقديرية في القائمة الرئيسية للبرنامج.

سيتم توجيهك إلى صفحة الحاسبة التقديرية حيث ستُطلب منك تحديد نوع المستفيد (مثل رب الأسرة أو فرد آخر).

حدد عدد أفراد الأسرة، وقيمة الدخل الشهري للأسرة، وعدد المنازل التي تمتلكها الأسرة.

انقر على أيقونة “أحسب” للحصول على تقدير لإجمالي الدعم المتوقع الذي تستحقه الأسرة.

تُقدم الحاسبة التقديرية معلومات تقريبية بناءً على البيانات المدخلة، وتُساعد في توضيح التقديرات المبدئية لقيمة الدعم المتوقع.