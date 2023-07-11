موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ..تصحيح المواد أولًا بأول مع مراعاة الدقة والتدقيق

تم توفير معلومات من مصدر موثوق ومطلع في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2023. ووفقًا للمصدر، فإن أعمال التصحيح في امتحانات الثانوية العامة تجري بشكل سلس ومنضبط. ولم يتم رصد أي مشكلات في عملية تصحيح المواد التي قد أنهى الطلاب أدائها، ويتم العمل بكفاءة على تصحيح الإجابات وتقييم أداء الطلاب بشكل دقيق وعادل، ويجري العمل بمسؤولية واجتهاد لضمان صدور النتائج في الوقت المحدد وبشكل موثوق.

وفقًا للمصدر المطلع في وزارة التربية والتعليم، يتوقع أن تُعلن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، من المتوقع أن يتم ذلك بعد مرور أسبوعين من انتهاء الطلاب من الاختبارات، حيث من المقرر أن تنتهي الاختبارات في يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وفيما يتعلق بموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، من المتوقع أن يستغرق التصحيح حوالي أسبوع، وبعد ذلك ستتم عملية الرصد والتجميع لمدة أسبوع آخر، بما في ذلك درجات الرأفة.

تم تأكيد أن أعمال تصحيح مادة الكيمياء قد انتهت، وأن النتائج مطمئنة، حيث حصل عدد من الطلاب على الدرجات النهائية في الكيمياء. توضح هذه النتائج عدم وجود مشكلات في الامتحانات واستمرارية نجاح الطلاب.

يتم حاليًا تصحيح مواد أخرى مثل الفيزياء والاستاتيكا لطلاب الشعبة الرياضية والتاريخ، وتم البدء في تصحيح العينة العشوائية في اللغة الأجنبية الإنجليزية.

تؤكد هذه المعلومات الجهود الجادة التي تبذلها الكنترولات لضمان تصحيح دقيق وعادل لجميع المواد، مما يعزز الثقة في نتائج الثانوية العامة لعام 2023.

تصحيح المواد أولًا بأول مع مراعاة الدقة والتدقيق

أكد المصدر، الذي يتعلق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 تتم وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، تركز الجهود على ضمان دقة تصحيح المواد وتوفير الاعتبار الكامل لمصلحة الطلاب.

وأكد المصدر أن التصحيح يتم بشكل فوري وفقًا لتواريخ الاختبارات، مع مراجعة دقيقة للتصحيح الإلكتروني للتأكد من الدقة وعدم وجود أي مشكلات في رصد درجات الطلاب.