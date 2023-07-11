بمُعدل عالٍ.. احصل على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر {نتائجنا} وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

موعد اعلان نتائج الثالث متوسط 2023، تم الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن صدور نتائج الامتحانات الدور الأول الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في هذا الأسبوع، تم ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها حسين صبري رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات لمركز فحص الدراسة المتوسطة للاطلاع على عملية التصحيح والتدقيق لأوراق إجابات الطلاب، وكان برفقته شاكر نعمه عبد عون مدير عام التقويم والامتحانات. تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية، ومن خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن النتيجة.

موعد اعلان نتائج الثالث متوسط 2023

وصلت عمليات التصحيح والتدقيق والرصد إلى مراحلها النهائية، وتكون موعد اعلان نتائج الثالث متوسط 2023 جاهزة لاعتمادها وإعلانها قبل نهاية هذا الأسبوع من قبل الوزير، يذكر أن حوالي 600 ألف طالب قد أدوا امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2023 خلال الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 17 من نفس الشهر.

تم تنفيذ امتحانات الدور الأول بنجاح من قبل الطلاب في المدارس العربية والكردية والأجنبية، يتم توزيع درجات الطلاب على مقياس يبلغ إجماليه 100 درجة لكل مادة، يُعتبر الطالب ناجحًا إذا حصل على 50 درجة أو أكثر، في حالة الحصول على درجة بين 45 و50، تقدمت وزارة التربية بخطوة تساعد الطلاب، حيث تم تخصيص 5 درجات إضافية للطلاب الذين حصلوا على درجة بين 45 و50، أما إذا حصل الطالب على درجة أقل من ذلك، فإنه يعتبر راسباً في المادة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تم توفير رابط للاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023، يمكنك الاطلاع على النتائج بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار خيار استعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 للمحافظة التي تنتمي إليها الدور الأول.

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الجلوس في الحقول المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات المسجلة والنقر على زر “الاستعلام”.

ستظهر النتيجة ويمكنك الاطلاع عليها وتحميلها حسب الإرشادات المعروضة على الموقع.