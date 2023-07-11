خبر كتير مُفرح للطلاب.. نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول نتائجنا pdf بنسبة نجاح ومعدل كبير “وكيل الوزارة يكشف”

نتائج الثالث متوسط العراق 2023، لاحظنا ارتفاعًا واضحًا في استخدام محركات البحث جوجل في الساعات الأخيرة للبحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023 عبر موقع “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة عبر الإنترنت، يتطلب ذلك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وإدخال البيانات المطلوبة من الاسم والرقم الامتحاني وغيرها من المعلومات الشخصية، للحصول على النتائج بسهولة في شكل ملف PDF، ويجدر بالذكر أنه في حال عدم الرضا عن أي من النتائج المعلنة، يمكن التواصل مع إدارة المدرسة أو أي من المسؤولين لتقديم طعن في النتائج لإعادة التصحيح.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023

من المتوقع أن تعتمد وزارة التربية العراقية نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 في وقت قريب، حيث سيتم الإعلان عن موعد صدور النتائج رسميًا عبر موقعها الرسمي وصفحتها على منصة الفيسبوك، سيتم توفير الإعلان عن النتائج من خلال رابط يتم توفيره من قبل الوزارة، وتبين أن مصادر داخل الوزارة أكدت أن النتائج جيدة ولا يوجد داعي للقلق.

ينبغي الحصول على أخبار الوزارة من خلال موقعها الرسمي، وقد أكد الوزير بشدة على سلامة وتأمين الدفاتر الامتحانية أثناء نقلها إلى مراكز التصحيح والرصد، ولا توجد أي معلومات صحيحة بشأن وجود اختراقات أو تعديلات على الدفاتر.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول

توفر الوزارة نتائج الثالث متوسط العراق 2023 وذلك عن طريق موقع التربية الإلكتروني، إذ أعلنت الوزارة أن نتائج الامتحانات ستكون متوفرة في كشوف pdf بالإضافة إلى ذلك سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع نتائجنا ومن خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية، بحيث يتم إتاحة كشوف بأسماء الطلاب والرقم الامتحاني في جميع المديريات، فيما يكون الاستعلام عن الدرجات من خلال موقع نتائجنا باتباع التالي: