انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار التي تتحدث عن زيادة ١٥٪ على المعاشات الحكومية التي سوف يتم صرفها المحتلين إلى المعاش مطلع شهر أغسطس القادم، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد اصدار قرار زيادة المعاشات الحكومية، في حين أنه من المفترض أن يتحصل المتقاعدين على المعاش من الوظائف الحكومية في مصر على الزيادة السنوية الخاصة بهم في يوليو من كل عام، وهو مالك يحدث في معاش شعر يوليو الذي تم صرفه في الأيام التي سبقت عيد الاضحى المبارك، وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارا لوزارة المالية بضرورة صرف معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الأيام التي تسبق العيد لمساعدتهم على شراء مستلزمات العيد.

حقيقة زيادة ١٥٪ على المعاشات الحكومية

ومن جهتها نوهت وزارة المالية أن الزيادة السنوية المقررة للمعاشات قد تم صرفها مسبقا في أيام شهر رمضان الكريم، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتلبية احتياجات المواطنين، وكان هذا بعد موجة الغلاء التي ضربت الأسواق التجارية في مصر، وهو ما دفع الحكومة إلى صرف زيادة استثنائية للموظفين والمعاشات لمواجهة جشع التجار، ويطالب المتقاعدون المدنيون في مصر بصرف زيادة استثنائية رفقة راتب المعاش القادم حتى يستطيعوا مواجهة الغلاء الذي يضرب بشدة الأسواق المصرية.

موعد صرف معاشات أغسطس ٢٠٢٣

ومن جانبها حددت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر يوليو الجاري والتي سوف يتم صرفها مطلع اغسطس القادم، حيث من المقرر أن يتم صرف المعاشات في البنوك المختلفة مع الساعات الأولى ليوم الأول من أغسطس، في حين سيبدأ الصرف في مكاتب البريد في صباح نفس اليوم، على أن يتم صرف المعاشات للمستحقين في الأيام الأولى من شهر اغسطس حتى اليوم العاشر من الشهر.