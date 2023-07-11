هُنــــا حالاً.. رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول جميع المحافظات epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

وزارة التربية العراقية نوهت إلى موعد اقتراب النتائج مما دفع الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن رابط نتائج الثالث متوسط 2023 لكي يتمكنون من الحصول على النتائج فور إعلان الوزارة عنها، حيث ينتظر جميع الطلاب النتائج لكي يتعرفون على مدى تحصليهم الدراسي ونقاط القوة والضعف، لذا سنترق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023

لكي تتمكن من الحصول على النتائج الخاصة بالثالث المتوسط لابد من اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع وزارة التربية.

انقر على خانة النتائج ثم حدد التعليم المتوسط والسنة الدراسية.

اكتب رقم الجلوس ثم انقر على بحث وسوف تظهر لك النتيجة.

موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط العراق 2023

يُمكنك أيضًا الحصول على النتيجة من خلال موقعنا نتائجنا ولكي تتمكن من ذلك اتبع الآتي:

اذهب مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع نتائجنا.

انقر على حانة جدول جميع المحافظات وحالة النتيجة والرابط الخاص بها.

اكتب كلمة تم الرفع ثم انقر على كلمة تنزيل في المربع التالي.

سوف يتم تنزيل ملف النتيجة بصيغة pdf وقم من خلاله بالبحث عن النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس.

معدلات نجاح الثالث المتوسط

نظرًا لاقتراب موعد الإعلان عن النتائج بدأ البحث من قبل الكثيرين حول المعدلات الخاصة بنجاح في الثالث المتوسط وأكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق أن نسبة النجاح لهذا العام تخطت 90% وهذا يُعتبر مؤشر جيد وأن عملية الامتحانات سارت بشكل جيد دون رصد أي حالات غش في المحافظات، وهذا يرجع لجهود الوزارة بشكل مستمر.