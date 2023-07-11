شاومينج… تسريب حل امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2023 والتعليم تحذر

تسريب حل امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2023، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر صور تسريب امتحان مادة الديناميكا للصف الثالث الثانوي مما آثار حالة من الغضب لدى الكثير من الطلاب واولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة، حيث بدأ طلبة وطالبات الثانوية العامة صباح اليوم الموافق الثلاثاء 11 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية “الديناميكا” بداية من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 وما هو رد وزارة التربية والتعليم على هذه الأخبار .

تسريب حل امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة عن تسريب حل امتحان الديناميكا الذي انتشر مساء الأمس على عدد من المواقع الالكترونية وقنوات التليجرام التابعة لصفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة ، وتعد هذه المادة من المواد التي يجب أن يجتازها الطالب ويحصل فيها على أعلى الدرجات، ويتكون الامتحان من 3 أجزاء تتعلق بالفهم والتطبيق والمشكلات والإبداع.

رد وزارة التربية والتعليم على تسريب امتحان الديناميكا

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن رفع عدد من المراجعات النهائية لطلبة وطلاب الثانوية العامة على موقعها الرسمي على الإنترنت أو على قناة مدرستنا على النايل سات، حتى يتمكن الطلاب من مراجعة الدروس والمناهج المقررة عليهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وتضييع الوقت، وشددت الوزارة على عدم التعامل مع صفحات شاومينج بيغشش ثانوية عامة وأن الطالب الذي سوف يتم ضبطه في حالة غش سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأشارت الوزارة إلى أن النماذج التي يتم تداولها والتي زعم البعض أنها تسريب لامتحان الديناميكا هي لامتحان العام الماضي وليس هذا العام وأضاف الدكتور” رضا حجازي” وزير التربية والتعليم أن الوزارة اهتمت بتأمين المخازن والكنترولات التي تحتوي على نماذج اسئلة امتحانات الثانوية العامة منعاً للتسريب.