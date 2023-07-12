نتائج الثالث المتوسط ٢٠٢٣ الدور الأول Iraq results صلاح الدين – الرصافة – الكرخ عموم المحافظات

نتائج الثالث المتوسط ٢٠٢٣ الدور الأول، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى المحافظات العراقية وبدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط، كونها من أهم المراحل التعليمية التي يجب على الطالب أن يجتهد فيها ويحصل على أعلى الدرجات، ويقدم لكم موقع البديل خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق.

نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم الدور الأول

وتحرص وزارة التعليم العراقية على مصداقيتها أمام الطلاب وأولياء الأمور والتزامها بموعد الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط في الموعد المحدد وذلك بعدما أكد “السيد فلاح القيسي” وكيل وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة حتى تكون متاحة أمام الجميع خلال الساعات القليلة المقبلة.

حيث أكد “القيسي” خلال تصريح له على قناة العراق الفضائية أن نسب نجاح الثالث المتوسط 2023 مطمئنة وهذا ما جعل الطلاب يشعرون بحالة من الطمأنينة وتوجه بخالص التهاني لاوائل الطلبة وأكد أنه سوف يتم تكريمهم خلال مؤتمر صحفي كبير، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج الثالث متوسط رسمياً يوم الخميس المقبل

الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية

الضغط على رابط التربية العراقية من هنا.

ثم اختر نتائج الطلاب.

بعد ذلك اختر نتائج الثالث متوسط 2023.

ادخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه.

تاكد من صحة البيانات المدخلة.

اضغط على عرض النتيجة.

خطوات الاستعلام على موقع نتائجنا