بالدرجات.. لينك تحميل نتائج الثالث متوسط pdf الان في العراق 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة

أعلنت وزارة التربية التربية العراقية، عن الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث متوسط 2023 دور أول في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أنه لم يتبق سوى اعتمادها بشكل رسمي من قبل الوزارة، والعمل على تحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا التابع للوزارة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية لكي يتعرف عليه الجميع.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط داخل جميع محافظات العراق وفقًا لما يلي:-

أولا يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم القيام بكتابة اسم الطالب والرقم الامتحاني.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

لتظهر بعدها جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

تقسيم الدرجات لمواد الصف الثالث متوسط

جاء تقسيم الدرجات لمواد الصف الثالث متوسط 2023 دور أول على النحو التالي:-

فصل ثاني جهاز هيكلي “24”.

بينما الفصل الثالث عضلي “9” درجات.

في حين الفصل الهضمي من “15” درجات.

بينما الفصل الخامس جهاز الدوران من “28” درجة.

إضافة إلى الفصل الساس تنفسي “13” درجة.

الفصل السابع إخراج “13” درجة.

الثامن تناسلي من “7” درجات.

الفصل العاشر حسي “22” درجة.

الجهاز العصبي “5” درجات.

تقسيم درجات مادة الإسلامية

جاء تقسيم المواد الإسلامية وفقًا لما يلي:-

السور “10” درجات.

الحديث من “10” درجات.

المعاني “5” درجات.

تقسيم درجات مادة اللغة العربية

بينما درجات مادة اللغة العربية جاءت على النحو الأتي:-