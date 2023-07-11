” نتائجنا” الآن ظهرت نتائج ثالث متوسط دور اول 2023 العراق جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، ،حيث أكد وزير التربية العراقي من داخل المراقبة على ضمان سلامة الدفاتر الامتحانية، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي عمليات اختراق أو فتح للدفاتر، وحث المواطنين على عدم الانصياع للشائعات المضللة المتعلقة بالنتائج، وعدم الاعتماد على أي مصادر غير رسمية،وسيتم الإعلان عن النتائج على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التحقق من النتائج بسهولة باستخدام الخطوات الموضحة على المواقع الرسمية،ومن المهم التأكد من النتائج الرسمية وعدم الاعتماد على أي مصادر غير موثوقة.

نتائج ثالث متوسط دور اول 2023 العراق

يأتي الصف الثالث المتوسط في العراق بعد الصف الثاني المتوسط ويسبق الصف الرابع المتوسط، ويعد من أهم المراحل التعليمية في النظام العراقي،و يتضمن برنامج الصف الثالث المتوسط العديد من المواد الأساسية، ويتم إجراء اختبارات نهاية العام الدراسي لتقييم أداء الطلاب في هذه المواد،و تُعَد نتائج هذه الاختبارات مؤشرًا حاسمًا في تحديد تخصصات الطلاب في المرحلة التعليمية اللاحقة، وهي الصف الرابع المتوسط لذلك، يعمل الطلاب بجد واجتهاد للحصول على نتائج جيدة في هذا الصف، ويتم توجيههم نحو التخصصات الأكاديمية المختلفة بناء على نتائجهم في هذه الاختبارات.

موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

يتسنى للطلاب في العراق الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية.