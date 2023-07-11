link pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول العراق موقع نتائجنا والتربية العراقية
يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات في العراق، عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول تزامنًا مع إقتراب إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة خلال الساعات القادمة حسب تصريحات المسئولين في وزارة التربية العراقية، بإعلان النتائج خلال الأسبوع الجاري عبر المواقع الرسمية المتخصصة في إعلان نتائج الثالث متوسط العراق عموم المحافظات وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط العراق بالرقم الإمتحاني وتحميل كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية.
نتائج ثالث متوسط دور اول جميع المحافظات
حالة من الترقب لأبنائنا الطلاب والطالبات في إنتظار إعلان نتائج ثالث متوسط دور اول جميع المحافظات التي ستعلن خلال الأسبوع الجاري وذلك بعد إنتهاء عمليات التدقيق والتصحيح في كافة الكنترولات علي مستوي العراق وجاري إعداد النتيجة لإعلانها رسميًا عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية وتحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات فور إعتمادها من وزير التربية العراقي.
تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات
وإليكم روابط الإستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الاول بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل، دهوك، نتائج دور اول ثالث متوسط من خلال الجدول التالي:
|
المحافظة
|
الحالة
|
تنزيل
|نتائج الثالث متوسط 2023 نينوى
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 ديالى
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ 1
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ 2
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ 3
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة 1
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة 2
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة 3
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 النجف
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 ذي قار
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 القادسية
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 صلاح الدين
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 واسط
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 اربيل
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 السليمانية
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 دهوك
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 الأنبار
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 بابل
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 البصرة
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 كربلاء
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 كركوك
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط 2023 المثنى
|في الانتظار
رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023
للإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في موقع نتائجنا، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع نتائجنا..
- اختيار عام الدراسة ومحافظة الطالب.
- اختيار الدور الدراسي المطلوب، وهو الدور الثاني في حالة البحث عن نتائج الثالث المتوسط.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على زر “بحث” للحصول على نتيجة الطالب.
- سيظهر لك النتيجة النهائية للطالب، بما في ذلك درجات جميع المواد التي تم اجتيازها.