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link pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول العراق موقع نتائجنا والتربية العراقية

bezofathymahrozمنذ 7 دقائق
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يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات في العراق، عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول تزامنًا مع إقتراب إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة خلال الساعات القادمة حسب تصريحات المسئولين في وزارة التربية العراقية، بإعلان النتائج خلال الأسبوع الجاري عبر المواقع الرسمية المتخصصة في إعلان نتائج الثالث متوسط العراق عموم المحافظات وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط العراق بالرقم الإمتحاني وتحميل كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية.

نتائج ثالث متوسط دور اول جميع المحافظات

حالة من الترقب لأبنائنا الطلاب والطالبات في إنتظار إعلان نتائج ثالث متوسط دور اول جميع المحافظات التي ستعلن خلال الأسبوع الجاري وذلك بعد إنتهاء عمليات التدقيق والتصحيح في كافة الكنترولات علي مستوي العراق وجاري إعداد النتيجة لإعلانها رسميًا عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية وتحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات فور إعتمادها من وزير التربية العراقي.

تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

وإليكم روابط الإستعلام عن  نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الاول بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل، دهوك، نتائج دور اول ثالث متوسط من خلال الجدول التالي:

المحافظة
الحالة
تنزيل
نتائج الثالث متوسط 2023 نينوى في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 ديالى في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ 1 في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ 2 في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ 3 في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة 1 في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة 2 في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة 3 في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 النجف في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 ذي قار في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 القادسية في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 صلاح الدين في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 واسط في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 اربيل في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 السليمانية في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 دهوك في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الأنبار في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 بابل في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 البصرة في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 كربلاء في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 كركوك في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 المثنى في الانتظار
 قريبا

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

للإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في موقع نتائجنا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع نتائجنا..
  • اختيار عام الدراسة ومحافظة الطالب.
  • اختيار الدور الدراسي المطلوب، وهو الدور الثاني في حالة البحث عن نتائج الثالث المتوسط.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الضغط على زر “بحث” للحصول على نتيجة الطالب.
  • سيظهر لك النتيجة النهائية للطالب، بما في ذلك درجات جميع المواد التي تم اجتيازها.
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bezofathymahrozمنذ 7 دقائق
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