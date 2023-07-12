حملها pdf كشوفات نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط mlazmna نتائجنا وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية بدء العد التنازلي لظهور نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2023، وينتظر الطلاب والطالبات في العراق هذا الموعد بشغف، وأكدت الوزارة إتمام عملية مراجعة وتصحيح الامتحانات بدقة عالية وشفافية كبيرة، وفقًا للنموذج الذي تم تسليمه للكوادر التعليمية المختصة في الإشراف على عملية التصحيح وتوفر الوزارة رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر موقع “نتائجنا” والتربية العراقية، وتوضح الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج بسهولة في جميع المحافظات.

نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط

ينتظر العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق بفارغ الصبر إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط، حيث يمثل هذا المستوى التعليمي مرحلة مهمة في مسيرة التعليم الأكاديمي للطلاب والطالبات.

وزارة التربية العراقية

أكدت مصادر رسمية في وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط في العراق خلال الساعات القادمة وسيتم نشر النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا” الوزاري، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بهم، وذلك في إطار التسهيلات التي أعلنت عنها الوزارة.

في النظام التعليمي العراقي، يأتي الصف الثالث المتوسط بعد الصف الثاني المتوسط ويسبق الصف الرابع المتوسط، ويعد هذا الصف من أهم المراحل التعليمية في النظام العراقي ويتضمن برنامج الصف الثالث المتوسط العديد من المواد الأساسية، وتجرى اختبارات نهاية العام الدراسي لتقييم أداء الطلاب في هذه المواد وتعد نتائج هذه الاختبارات مؤشرًا حاسمًا في تحديد تخصصات الطلاب في المرحلة التعليمية اللاحقة، وهي الصف الرابع المتوسط. لذلك، يعمل الطلاب بجد واجتهاد للحصول على نتائج جيدة في هذا الصف، ويتم توجيههم نحو التخصصات الأكاديمية المختلفة بناءً على نتائجهم في هذه الاختبارات.

نتائج الصف الثالث المتوسط

وحتى الآن، لا يوجد أي إعلان رسمي من وزارة التربية العراقية بخصوص نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط وعمومًا، يتم الإعلان عن النتائج الرسمية على المواقع الرسمية للوزارات المعنية بعد انتهاء عملية التصحيح والتدقيق اللازم، وبعد إجراء جميع الإجراءات اللازمة لتأكيد صحة نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط لذلك، يتعين مراقبة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية للحصول على المعلومات الدقيقة حول نتائج الصف الثالث المتوسط.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

يمكن الآن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 عبر موقع “نتائجنا” باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع “نتائجنا“

2- اختيار قسم النتائج الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

3- إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص له.

4- اختيار العام الدراسي والدور الأول.

5- إدخال الرمز الأمني الذي يظهر في الصورة.

6- الضغط على زر “البحث” للاستعلام عن النتيجة.

7- ستظهر النتيجة على الشاشة، ويمكن حفظها أو طباعتها للحصول على نسخة ورقية منها.