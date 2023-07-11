رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf موقع نتائجنا عبر وزارة التربية العراقية لكل المحافظات

وزارة التربية في العراق قامت بالإفصاح عن قرب الإعلان عن نتائج الثالث متوسط، إذ أن الطلاب يترقبوا الحصول على نتائج الاختبارات بالدور الأول، بعد أن تنتهي أعمال التصحيح للاختبارات، فالوزارة أعلنت بأن نشر النتائج سيكون بعد أن تنتهي جميع أعمال التدقيق، وبامكان الطلاب أن يقوموا بتنزيل نتيجتهم أياً كانت المحافظة التي ينتمون إليها، فلابد أن تأخذ عمليات التصحيح وقتها حتى يحصل الطلاب على الدرجات التي يستحقونها في المقررات الخاصة بهم، ومن خلالنا يمكنكم معرفة معلومات عن نتائج الثالث متوسط السليمانية.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf

أعلنت وزارة التربية عن القيام بإعلان النتائج وكافة المحافظات، وذلك سيكون في وقت واحداً، ومن المفترض بأن النتائج ستظهر بالأسبوع الحالي أو بأكثر شيء الأسبوع القادم بعد أن تقوم الوزارة بالإعلان عن نشرها للنتائج، وذلك فور اكتمال أعمال التدقيق بعد انتهاء التصحيح، وبإمكان الطلاب بعد ذلك أن يحصل على تلك النتائج عبر استخدام الموقع الإلكتروني الذي يساعدهم في معرفة النتيجة، مثل موقع الوزارة أو حتى موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com.

رابط نتائج طلاب الثالث متوسط 2023

يمكن أن يحصل الطلاب على النتائج للصف الثالث المتوسط من خلال استخدام الاسم فقط عبر كافة مديريات التربية، إذ أن الوزارة تقوم بإتاحة النتائج الخاصة بالاختبارات بكافة المديريات، فور أن تنتهي أعمال التدقيق وبشكل نهائي، ويعلن عن النتائج بشكل إلكتروني بكافة المديريات، وبإمكان الأشخاص أن يقوموا بالاستعلام من خلال استخدام الرقم الامتحاني والاسم المتعلق بالطالب، والوزارة تقوم بنشر النتائج الخاصة بالاختبارات من خلال صفحة الوزارة الرسمية، إضافة لنشر النتائج بموقع ناجح والكثير من المواقع الأخرى.