تعرف الآن على أسعار بورصة الدواجن اليوم 11 يوليو 2023 في مصر

بصورة دائمة يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار بورصة الدواجن، إذ يرغب بشكل مستمر في التعرف على أسعار الفراخ وكذلك البيض والبط، بالإضافة إلى سعر الكتاكيت، كثير من الأشخاص، إذ أن سعرهم متغير دومًا، لذا ففيما يلي أسعار بورصة الدواجن اليوم 11 يوليو بشيء من التفصيل.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 11 يوليو

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم 11 يوليو حتى سجلت الآتي:

و ثمن كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء الموافق من 11 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 90 حتى 95 جنيهًا مصريًا.

كذلك بلغ ثمن كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء الموافق من 11 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 67 حتى 68 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن كيلو الفراخ الأمهات، بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 11 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 58 حتى 59 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن كيلو الفراخ الساسو بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 11 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 95 و100 جنيهًا مصريًا.

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو

استقر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو، إلى أن سجلت التالي: