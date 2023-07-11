سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11 يوليو 2023 في السوق السوداء والبنوك

مع كل يوم جديد يزداد تساءل الأشخاص عن سعر الدولار، إذ أنه بشكل يومي يقوم المواطنين بطرح هذا السؤال بمحركات البحث العالمية جوجل، وهذا رغبًة منهم في معرفة سعره في جميع البنوك المصرية، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين تساءلوا عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11 يوليو ، لذا سوف نوفر لكم تلك الأسعار فيما يلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11 يوليو

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11 يوليو مستقرًا هذا اليوم، حيث أنه سجل التالي:

بلغ ثمن الدولار اليوم الثلاثاء الموافق من 11 يوليو 2023م، في البنك المركزي، لما يقرب من حوالي 30.83 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع.

كذلك أن ثمن الدولار اليوم الثلاثاء الموافق من 11 يوليو 2023، بلغ لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا في حالة البيع، وذلك في بنك الإسكندرية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية مستقرة، إذ أنها سجلت ما يلي: