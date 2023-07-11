“الاسعار تتراجع في مصر” أسعار اللحوم اليوم 11 يوليو 2023 بتاريخ اليوم

تساءل عن أسعار اللحوم اليوم 11 يوليو ، العديد من المواطنين، لذا فسوف نقوم بتوفير تلك الأسعار لكم اليوم الثلاثاء في السطور القادمة، في مختلف الأنواع، بالتزامن مع انتهاء عيد الأضحى المبارك، لهذا العام الجاري 2023م.

أسعار اللحوم اليوم 11 يوليو

استقرت أسعار اللحوم اليوم 11 يوليو ، حتى سجلت ما يلي:

بلغ سعر كيلو لحم ضأن بعظم، اليوم الثلاثاء الموافق من 11 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 280 و350 جنيهًا مصريًا.

كذلك بلغ ثمن اللحم البتلو اليوم الثلاثاء الموافق من 11 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 270 و380 جنيهًا مصريًا، للكيلو الواحد.

هذا بجانب أن ثمن كيلو لحم بتلو بعظم، بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 11 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 180 حتى 370 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن لحم الكندوز بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 11 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 260 حتى 380 جنيهًا مصريًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10 يوليو

جاءت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10 يوليو مستقرة، حتى سجلت التالي: