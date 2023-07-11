“رابط drive”.. تحميل نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ الدور الأول pdf موقع نتائجنا الوزاري التعليمي

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ الدور الأول pdf، ترقب شديد بالوقت الحالي وبالتحديد منذ أن إنتهي طلاب الثالث المتوسط من اداء عملية الامتحانات بالفترة الأخيرة ويسعون للحصول علي نتائجهم بالوقت الحالي في ظل تأخير وزارة التربية والتعليم العراقية اعتماد النتيجة وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية التصحيح حتى هذه اللحظة، واكد وكيل وزارة التربية العراقية بالاونة الاخيرة ان اعتماد النتائج سيكون الاسبوع الجاري وبالتحديد في نهاية الاسبوع، واكد ان نسبة النجاح مرتفعة عن السنوات الماضية لذلك نود ان نطمئنكم قبل اعتماد نتائج الثالث متوسط كربلاء ٢٠٢٣ الدور الاول pdf في عموم محافظات العراق .

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ الدور الأول pdf

واكد المتحدث باسم وزارة التربية العراقية ان اعتماد نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول سيكون خلال مؤتمر صحفي يتم اعتماد النتيجة به وبعد ذلك سوف تقوم الوزارة بتكريم الاوائل خلال الاعتماد، وتجري بالوقت الحالي الرصد الاخير في عموم المدارس بالعراق وجدير أن الوزارة إنتهت بنسبة 85% من عمليات الصحيح والاوراق الخاصة بالطلاب وسوف تعتمد النتائج بعموم المحافظات العراقية بداية من الثالث عشر من يوليو الحاري .