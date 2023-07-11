“هتدخلها لو كنت خريج دبلوم فني” تعرف على تنسيق كلية الفنون الجميلة 2023 وشروط التقديم
أصبح يوجد الكثير من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين منها تنسيق كلية الفنون الجميلة 2023 وموعد إجراء اختبار القدرات لهذه الجامعة، فلم تصرح وزارة التربية والتعليم بأي شيء حتى الآن لأنه لم تنتهي امتحانات الثانوية العامة للشعبتين علمي وأدبي، ولكن في حين تم اعتماد التنسيقات سوف يقوم الأستاذ رضا حجازي بتوضيح هذا في بيان.
تنسيق كلية الفنون الجميلة 2023
لم يتم الانتهاء بعد من امتحانات الثانوية ولكن أصبحت على مشارف الانتهاء، ولذلك قامت كلية فنون الجميلة المتواجدة في محافظات مصر بتحديد موعد الذي سوف ينعقد به اختبار القدرات لهذا العام ومن المحتمل أن يكون في بداية شهر أغسطس أو في نهاية شهر يوليو.
ولكن لم تقوم وزارة التربية والتعليم العام والفني حتى الآن بإعلان عن التنسيقات لجميع الكليات، ولكن تقول أحد المصادر الخاصة أنه يمكن أن يشابه العام الماضي، ولكن سوف يكون هناك تباين في النسب بشكل بسيط على حسب الأعداد.
تنسيق كلية فنون جميلة للعام 2022-2023
بتأكيد تتباين تنسيق الجامعات على حسب أعداد الناجحين داخل كل محافظة، ولذلك سوف نقوم برصد تنسيق كلية فنون جميلة للعام الماضي وهي:
- اخذت كلية فنون جميلة قسم عمارة محافظة حلوان من مجموع 313 درجة، على عكس محافظة الإسكندرية التى أخذت من مجموع
- بينما تم قبول الطلاب فنون جميلة قسم عمارة من مجموع 306 داخل محافظة المنصورة.
- اخذت كلية فنون جميلة محافظة اسيوط من تنسيق 293 درجة مئوية.