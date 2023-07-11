“هتدخلها لو كنت خريج دبلوم فني” تعرف على تنسيق كلية الفنون الجميلة 2023 وشروط التقديم

أصبح يوجد الكثير من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين منها تنسيق كلية الفنون الجميلة 2023 وموعد إجراء اختبار القدرات لهذه الجامعة، فلم تصرح وزارة التربية والتعليم بأي شيء حتى الآن لأنه لم تنتهي امتحانات الثانوية العامة للشعبتين علمي وأدبي، ولكن في حين تم اعتماد التنسيقات سوف يقوم الأستاذ رضا حجازي بتوضيح هذا في بيان.

تنسيق كلية الفنون الجميلة 2023

لم يتم الانتهاء بعد من امتحانات الثانوية ولكن أصبحت على مشارف الانتهاء، ولذلك قامت كلية فنون الجميلة المتواجدة في محافظات مصر بتحديد موعد الذي سوف ينعقد به اختبار القدرات لهذا العام ومن المحتمل أن يكون في بداية شهر أغسطس أو في نهاية شهر يوليو.

ولكن لم تقوم وزارة التربية والتعليم العام والفني حتى الآن بإعلان عن التنسيقات لجميع الكليات، ولكن تقول أحد المصادر الخاصة أنه يمكن أن يشابه العام الماضي، ولكن سوف يكون هناك تباين في النسب بشكل بسيط على حسب الأعداد.

تنسيق كلية فنون جميلة للعام 2022-2023

بتأكيد تتباين تنسيق الجامعات على حسب أعداد الناجحين داخل كل محافظة، ولذلك سوف نقوم برصد تنسيق كلية فنون جميلة للعام الماضي وهي: