أفضل بديل للثانوية العامة!! تنسيق مدرسة العسكرية الرياضية تقبل من 170 درجة فقط.. تعرف على التفاصيل

تنسيق مدرسة العسكرية الرياضية يعتبر من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من أولياء الأمور والطلاب للتقديم عليها بكل سهولة سواء بعد الإعدادية أو الثانوية كما توجد

تنسيق مدرسة العسكرية الرياضية

يوجد تنسيق خاص بمدرسة العسكرية الرياضية للقبول بها بكل سهولة وهذا التنسيق هو ط

يصل الحد الأدنى لتنسيق مدرسة العسكرية الرياضية إلى 170 درجة في الاختبارات.

يتم استلام ملفات الطلاب بداية من يوم 18 من شهر يونيو إلى يوم 27 من شهر يوليو.

شروط القبول في مدرسة العسكرية الرياضية

توجد العديد من الشروط المختلفة والمتنوعة الواجب توافرها بأكملها من أجل القبول في مدرسة العسكرية الرياضية وهذه الشروط المختلفة يمكن أن تتمثل في الآتي