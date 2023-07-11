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أفضل بديل للثانوية العامة!! تنسيق مدرسة العسكرية الرياضية تقبل من 170 درجة فقط.. تعرف على التفاصيل
تنسيق مدرسة العسكرية الرياضية يعتبر من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من أولياء الأمور والطلاب للتقديم عليها بكل سهولة سواء بعد الإعدادية أو الثانوية كما توجد
تنسيق مدرسة العسكرية الرياضية
يوجد تنسيق خاص بمدرسة العسكرية الرياضية للقبول بها بكل سهولة وهذا التنسيق هو ط
- يصل الحد الأدنى لتنسيق مدرسة العسكرية الرياضية إلى 170 درجة في الاختبارات.
- يتم استلام ملفات الطلاب بداية من يوم 18 من شهر يونيو إلى يوم 27 من شهر يوليو.
شروط القبول في مدرسة العسكرية الرياضية
توجد العديد من الشروط المختلفة والمتنوعة الواجب توافرها بأكملها من أجل القبول في مدرسة العسكرية الرياضية وهذه الشروط المختلفة يمكن أن تتمثل في الآتي
- يجب أن يكون الطالب المتقدم إلى مدرسة العسكرية الرياضية مصري الجنسية
- يجب ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 17 عامًا.
- يجب أيضا ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 165.
- كما يجب أن يتمتع الطالب بحسن السيرة والسلوك.
- كما يجب أن يتم قبول الطلاب الذكور فقط في هذه المدرسة دون الإناث وذلك طبقا للقرارات التي تم إصدارها بواسطة وزارة التربية والتعليم.
- يجب ألا يكون الطالب مفصول بشكل تأديبي من أي مدرسة سابقة.
- يجب أن يتم اجتياز جميع الاختبارات والتي تتمثل في الكشف الطبي واختبارات الذكاء والاختبارات الجسدية والتحاليل الطبية.
- يجب على الطالب المقدم في هذه المدرسة أن يكون مقيم إقامة دائمة على أراضي جمهورية مصر العربية
- يجب أن يتمتع الطالب المتقدم بمقومات البطولة بشكل مستقبلي.